Gilberto Mora con el mismo valor que Messi y Cristiano Ronaldo juntos

Gilberto Mora se ha convertido en el gran referente de una generación del futbol mexicano, que busca romper techos en el ámbito internacional, y su presencia constante con la Selección Mexicana, lo ha posicionado como la figura en la que el país confía para dar el salto de calidad que históricamente le ha costado.

A un día de cumplir 18 años, la sorpresa en su precio de valor de mercado ha irrumpido llegando a un punto importante. Lo que comenzó como una promesa local se ha transformado en un fenómeno de cotización que ha captado la atención global.

Gilberto Mora fue baja para los partidos de la Selección Mexicana contra Perú y Estados Unidos Mexsport

Gilberto Mora vale lo mismo que Messi y CR7 juntos

Gracias a sus grandes actuaciones, actualmente el precio de Gilberto Mora es de 25 millones de dólares, de acuerdo con Transfermarkt.

Un excelente valor de mercado e increíblemente vale lo mismo que Messi y Cristiano Ronaldo, donde el argentino vale 15 mdd y el portugués 10.

El salto ha sido vertiginoso: tras consolidarse como titular en Xolos, aportar en la Copa Oro y brillar en el Mundial, su valoración se multiplicó de manera notable, reflejando la madurez que ha mostrado a pesar de su corta edad.

Messi, con 39 años en Inter Miami, mantiene una cotización de 15 millones impulsada por su capacidad de generar impacto, mientras que Cristiano Ronaldo, a los 41 en Al-Nassr, se sitúa en 10 millones por su histórico poder goleador y comercial.

Que un adolescente mexicano alcance la suma de ambos (25 millones) evidencia el optimismo del mercado en torno a su potencial de crecimiento y la calidad que ya demuestra en partidos de alto nivel.

La cifra coloca a Mora como el jugador más valioso de la Liga MX y uno de los más cotizados de su generación a nivel mundial.

Morita, a un día de cumplir el sueño europeo

Mañana es el cumpleaños número 18 de Mora, por lo que ya podría comenzar su proceso para fichar por un equipo de Europa.

Al alcanzar la mayoría de edad, desaparecen las restricciones de FIFA que limitan los traspasos internacionales de menores, abriendo la puerta al mercado de invierno de enero o a un acuerdo que se formalice en los próximos meses.

Según los rumores más persistentes, el equipo que se encuentra más cercano a ficharlo es el Liverpool de la Premier League. Diversos reportes en medios británicos y mexicanos apuntan a un interés serio de los Reds, con menciones a ofertas que rondan los 40 o 50 millones de dólares.