Gilberto Mora dejará de usar playera especial; Xolos ya lo presume

Gilberto Mora cumplió 18 años este miércoles 14 de octubre y las marcas son las más felices por ello, ya que el mediocampista azteca podrá lucir todos los patrocinios sin restricción alguna y dejar de utilizar una playera especial que vestía desde que debutó en la Liga MX; 4 grandes cambios.

El domingo 18 de agosto de 2024 quedó marcado en la historia de Gilberto Mora como el día en que vivió sus primeros minutos dentro de la máxima categoría del futbol mexicano, duelo en el que entró de cambio ante Santos Laguna en el Estadio Caliente para disputar 18’.

Al ser menor de edad, Gilberto Mora no contaba con la oportunidad de lucir cada uno de los patrocinios con Xolos, ni tampoco ser parte de publicidad dirigida a quienes cuentan con 18 años o más, por ello, durante estos años tuvo que vestir una playera distinta con omisiones o adaptaciones.

Una vez cumplidos los 18 años, Gilberto Mora contará con la oportunidad de aparecer en comerciales de cerveceras, casas de apuestas y todos los demás temas en los que existe una restricción para cada uno de los menores de edad.

* En la felicitación por parte del conjunto fronterizo, Gilberto Mora ya luce la nueva playera que estará utilizando con Xolos, utilizando cada uno de los patrocinadores que antes tenía restringidos.

Nueva playera de Gilberto Mora en Xolos

Dentro del terreno de juego habrá cuatro grandes cambios para la imagen de Gilberto Mora a partir del compromiso de Xolos ante Puebla de este miércoles 16 de octubre, partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 en la Liga MX:

1. “Caliente ayuda” se convertirá en “Caliente.mx” / el patrocinador principal del conjunto fronterizo es la casa de apuestas ‘Caliente’, por lo que en lugar de mostrar la leyenda “Caliente ayuda”, el mediocampista mexicano ya podrá lucir la indumentaria que sus demás compañeros –mayores de edad- utilizan en cada uno de los partidos.

Gilberto Mora celebra con playera especial, luciendo 'Caliente ayuda' como patrocinador principal. Mexsport

2. Kosako se une a Gilberto Mora / una de las grandes omisiones publicitarias para Gilberto Mora era Kosako, marca que se encuentra en la parte baja de la espalda de la playera de Xolos, luciendo únicamente Telcel. Ahora, ese espacio estará dividido entre dos de las marcas que gozarán de la mayoría de edad de la joya mexicana.

3. Logo de Caliente en la parte alta de la espalda / otra presencia de la marca dentro del jersey de Xolos es en la parte de la nuca, arriba del dorsal junto a marcas como ‘Afirme’, misma que el mexicano ya lucía sin inconveniente alguno.

Gilberto Mora omite patrocinadores con Xolos al ser menor de edad. Mexsport

4. Logo de Caliente en el short / en la parte posterior de la pierna izquierda, cada uno de los jugadores de Xolos también lucen el logo de la casa de apuestas, mismo que Gilberto Mora podrá comenzar a lucir a partir de este día en el que cumple con su mayoría de edad.

Gilberto Mora omite patrocinadores con Xolos al ser menor de edad. Mexsport

Los cambios que se avecinan en Selección Mexicana

En lo que respecta a Selección Mexicana, Gilberto Mora podrá comenzar sus apariciones con Corona y lucir la marca de Caliente en la indumentaria del conjunto Tricolor:

Gilberto Mora luce de fondo la marca de Corona, misma en la que no podía ser imagen por ser menor de edad. Mexsport

Al ser menor de edad, Gilberto Mora no luce la marca de "Caliente" en la chamarra de la Selección Mexicana. Mexsport

BFG