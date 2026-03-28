Estadio Banorte tropieza en su estreno: fallas en accesos, cashless y conectividad

Con la remodelación del Estadio Banorte, las expectativas de la afición por acceder a un inmueble con operación de primer nivel no se cumplieron del todo. El duelo amistoso entre México y Portugal dejó a flote viejas deficiencias en un intento por dejar atrás lo obsoleto.

Lo que más enfureció a los fanáticos fue la caída del sistema de la nueva boletera. Fanki, ahora operadora de accesos en el Coloso de Santa Úrsula, se cayó un par de horas antes del cotejo.

Quienes deseaban transferir boletos, incluso buscar sus reservas, pasaron momentos de desesperación al no poder acceder a sus códigos QR, mientras que la red de datos en las inmediaciones se saturó.

En cuanto a la conectividad dentro del estadio, el problema se trasladó al modelo de consumo cashless. Las terminales de los vendedores en tribunas fallaron ante una red débil e inestable, por lo que se terminó habilitando nuevamente el pago en efectivo.

De igual modo, los medios de comunicación padecieron la falta de internet en la zona de prensa, mientras que la carga de datos en dispositivos móviles colapsó ante la presencia de más de 80 mil espectadores.

Sobre los accesos, a media hora de que arrancara el amistoso entre México y Portugal, las filas para ingresar eran largas y lentas. La rampa que conecta el Tren Ligero con la explanada se volvió un caos por la saturación de personas.

El arribo al Estadio Banorte también generó molestias, pese a los avisos de autoridades sobre el cierre de vialidades. Caminar cerca de 1 kilómetro resultó incómodo y abrumador, especialmente para adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

La visibilidad también fue un problema en las primeras filas detrás de la portería ubicada junto al túnel de servicios médicos. En redes sociales circularon imágenes de obstáculos que dificultaban una visión limpia del terreno de juego.

En la fachada y conforme cayó la noche, aficionados criticaron el funcionamiento de las nuevas pantallas LED, algunas con desperfectos.

Además, al tratarse de una reconfiguración de zonas en tribuna, el staff del inmueble mostró desconocimiento en rutas de acceso hacia ciertas localidades.

El resto de novedades, como las bocinas, la iluminación interna y el estado de la cancha, sí cumplieron con los estándares de calidad.

A poco más de 2 meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, quedan detalles por ajustar. Con los regresos parciales de América y Cruz Azul para duelos de Liga MX, se espera afinar la operación. La FIFA asumirá el control del inmueble a partir del 11 de mayo.