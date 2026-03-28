Javier Aguirre insiste en recuperar lesionados

Para Javier ‘El Vasco0 Aguirre el recuperar a sus lesionados hará la diferencia en el Mundial 2026. Aunque tranquilo tras el empate sin goles con Portugal, el seleccionador de México considera que puede mejorar.

“Última prueba de fuego, ahora ir por Bélgica, ayuda a afinar lo que será la lista y decidir. Ya decía yo que hasta 12 jugadores que ayudaron a ganar Nations League y Copa Oro, seguimos buscando reemplazos, individualmente respondieron ante Portugal, hay desajustes normales, pero satisfecho con el rendimiento individual”.

Javier 'El Vasco' Aguirre sigue en busca de reemplazos Mexsport

Y justo una de las ausencias que más adolece el plan de juego de Aguirre es Edson Álvarez. De oficio defensivo en la contención, zona en la que Marcel Ruiz también causó baja, pero de manera definitiva, por rotura de ligamento cruzado y lesión de menisco.

“Esperamos a Edson Álvarez, de Huescas es complicado, me gustó en la central por izquierda Everardo López, me ha sorprendido, Mateo Chávez está regresando con el tema de su hombro”, explicó el estratega del representativo nacional.

‘EL MAGUITO’ FIDALGO ENCAJÓ

Entre las novedades de la Selección Mexicana se encuentra Álvaro Fidalgo. Con su primer llamado al Tricolor, el español naturalizado se llevó el reconocimiento de Javier Aguirre.

“Me gustó su personalidad, su manera de patear la pelota, las conducciones y que no pierde el balón, se integró bien, ya es uno más aquí, evidentemente necesitamos ver más”.

Además de mantener las buenas sensaciones en elementos como el medio ofensivo Brian Gutiérrez, Javier Aguirre sigue firme en su portero titular, Raúl Rangel, luego de contemplar a Guillermo Ochoa en la baraja de convocados de la fecha FIFA de marzo y por la lesión de Luis Ángel Malagón que lo pone fuera del Mundial 2026.

“Tala Rangel, muy claro, dejó la portería en cero, suma minutos, come confianza, par de despejes, gusta el trabajo que hace Tala y Acevedo, sólo caben tres. ¿Rotar en el Mundial? Es difícil durante la Copa, no he visto eso, puede que por mala actuación saquen al portero o un cambio para atajar penales. Estoy tranquilo y entre ellos se apoyan”.

Por último, Javier Aguirre al medirse con Portugal en el Estadio Azteca se quedó optimista por el peso de la localía.

“Hay pantalones y tamaños porque la afición es exigente, demostraron hasta el final, Portugal que nos había ganado antes no era fácil, es top, buen técnico, equipo hecho y derecho, es ir ajustando cosas, ocasiones, pero el resultado es justo”.