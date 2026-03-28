Fidalgo acaparó reflectores y cantó el himno como uno más en su debut con México

Álvaro Fidalgo regresó al estadio donde tantas veces fue local con el América, pero esta vez lo hizo con otra camiseta y bajo un contexto que lo colocó en el centro de la conversación. Su debut con la Selección Mexicana llegó después de semanas en las que su nombre fue uno de los más mencionados, marcado por el tema de su naturalización y lo que representa dentro del proyecto del Tricolor.

Sin embargo, al momento de salir a la cancha, todo ese ruido encontró una respuesta distinta. Fidalgo cantó el himno con total normalidad, como uno más, sin aspavientos ni gestos exagerados, en una escena mucho más sobria de lo que muchos imaginaron. No hubo sobre actuación ni intención de robar reflectores, sino una postura alineada con lo colectivo.

El ahora jugador del Real Betis, que a inicios de este año dejó la Liga MX tras cinco temporadas con el América, vivió su primer partido con México con naturalidad. Volvió a un escenario que conoce perfectamente, pero lo hizo desde un rol distinto, ya no como referente de club, sino como parte de un grupo que busca consolidarse rumbo a la Copa del Mundo.

Antes del arranque, Fidalgo también tomó la palabra en la charla previa y se dirigió a sus compañeros, en un gesto que reflejó su personalidad dentro del vestidor. Más allá del foco mediático, su mensaje apuntó a la unión del grupo y a la importancia de competir como equipo.

Ya en la cancha, tuvo una primera oportunidad que pudo cambiar la narrativa de su debut. Tomó la pelota en un contragolpe y se perfiló de frente al arco, pero el defensa Samu Costa apareció con una barrida precisa para quitarle el balón en el último momento. La jugada terminó invalidada por fuera de lugar, pero dejó claro que estuvo cerca de firmar un estreno de ensueño.

En términos generales, su primer tiempo fue bueno, aunque discreto, participativo en la circulación y con momentos de claridad, pero sin un impacto determinante en el resultado. Fue un debut más de sensaciones que de cifras, en el que dejó destellos, pero también margen de crecimiento dentro del sistema.

Su caso es uno de los que más se ha discutido recientemente, no solo por su rendimiento, sino por lo que representa en términos de elegibilidad. De cara al Mundial 2026, podría integrarse a una lista donde también aparecen nombres como Germán Berterame y Julián Quiñones, futbolistas nacidos fuera de México que hoy forman parte del radar.

A ellos se suma Santiago Giménez, quien, aunque nació en Argentina, se formó completamente en el futbol mexicano, lo que lo coloca en una categoría distinta dentro del debate. En medio de ese contexto, Fidalgo eligió responder dentro de la cancha sin salirse del guion colectivo.