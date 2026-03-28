Joserra ‘aparece’ en el Estadio Banorte con estatua viral creada por IA

José Ramón Fernández volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, ahora con una imagen que lo muestra convertido en estatua en los accesos del Estadio Banorte, en plena reapertura del inmueble para el partido entre México y Portugal.

La escena, que rápidamente se volvió viral, presenta una figura de bronce de tamaño natural del periodista, sosteniendo un balón de futbol y colocada frente a una de las entradas principales del estadio. La imagen fue difundida originalmente por José Manuel Barrón en redes sociales y minutos después retomada por el propio Joserra, lo que detonó aún más su alcance.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la placa conmemorativa ubicada en la base del supuesto monumento, donde se puede leer: “José Ramón Fernández, padre del antiamericanismo”, una referencia directa a la histórica postura crítica del comunicador hacia el Club América a lo largo de su carrera.

Sin embargo, pese al impacto que generó la imagen y a los cientos de comentarios que celebraban el supuesto reconocimiento, la realidad es que la estatua no existe. Se trata de una creación hecha con herramientas de Inteligencia Artificial, diseñada con tal nivel de detalle que logró confundir a varios usuarios en un primer momento.

La pieza muestra incluso a aficionados con camisetas amarillas en el fondo, además de la nueva estructura del Estadio Banorte, elementos que reforzaron la sensación de realismo en la publicación. Todo esto en medio del ambiente generado por la reinauguración del recinto, uno de los eventos más comentados del futbol mexicano en los últimos días.

Lejos de desmentirla de inmediato, José Ramón Fernández optó por compartir la imagen, en una reacción que muchos interpretaron como una broma fiel a su estilo. El gesto sirvió para alimentar la conversación y reafirmar su papel como una de las voces más influyentes y polémicas del periodismo deportivo en México.

La publicación acumuló miles de visualizaciones, reacciones y comentarios en cuestión de minutos, confirmando que, incluso en un día marcado por el regreso del estadio, Joserra sigue marcando agenda dentro y fuera de la cancha