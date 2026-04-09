Falla vergonzosa: camisetas Nike presentan defecto visible a meses del Mundial 2026

Lo que parecía un lanzamiento impecable terminó revelando una grieta incómoda. Las nuevas camisetas de Nike para el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026 han quedado bajo escrutinio por un defecto visible en la zona del hombro que ha provocado críticas tanto en la cancha como fuera de ella.

La colección, presentada a finales de marzo, había sido bien recibida en un inicio. Selecciones como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá y Uruguay habían generado comentarios positivos por sus diseños. Sin embargo, el estreno en partidos oficiales durante la última fecha FIFA cambió la conversación.

El detalle no pasó desapercibido. Una especie de bulto en la costura del hombro comenzó a repetirse en distintos modelos. En algunos casos apenas perceptible, en otros imposible de ignorar. La camiseta de Kylian Mbappé con Francia lo evidenció de forma clara, mientras que en jugadores uruguayos el efecto llegó a ser comparado en redes con una armadura exagerada.

Aficionados se quejan de Nike por camisetas Mundialistas

Las reacciones no tardaron. Aficionados que compraron las camisetas, con precios que oscilan entre 100 y 200 dólares, reportaron el mismo problema. Algunos encontraron soluciones caseras, como plancharlas con vapor o lavarlas antes de usarlas. Otros no ocultaron su frustración, señalando que el diseño provoca arrugas inevitables, especialmente en personas con hombros más anchos.

La situación escaló lo suficiente como para obligar a la marca a responder. Nike reconoció el defecto en un comunicado, en el que admitió que la estética “no es la ideal”, aunque aclaró que el rendimiento de las prendas no se ve afectado. La empresa aseguró que ya trabaja en evaluar posibles soluciones junto con federaciones y proveedores.

El error resulta llamativo por el contexto. La marca había destacado el uso de su tecnología Aero-FIT, diseñada con procesos computacionales e inteligencia artificial para optimizar ventilación y comodidad, especialmente pensando en un Mundial que podría disputarse bajo temperaturas extremas en Estados Unidos, Canadá y México.

Ahora el desafío es doble. Corregir el problema en un plazo mínimo y responder a una demanda ya masiva, con miles de camisetas vendidas a nivel global. La posibilidad de rediseños, ajustes o compensaciones está sobre la mesa, aunque cualquier movimiento implicará una operación logística compleja.

Nike, que presume innovación constante, enfrenta una prueba inesperada. A menos de dos meses del torneo más importante del planeta, una simple costura se convirtió en tema global.