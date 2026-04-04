Kylian Mbappé vuelve y liderará al Real Madrid en duelo ante Mallorca

Kylian Mbappé está de vuelta y listo para retomar el protagonismo con el Real Madrid. Tras superar una lesión de rodilla que lo alejó de las canchas durante varias semanas, el delantero francés ha sido confirmado como titular para el duelo ante el Mallorca, marcando un punto clave en su recuperación.

Luego de múltiples dudas sobre su estado físico, el técnico Álvaro Arbeloa salió a aclarar el panorama, desmintiendo versiones sobre complicaciones en el diagnóstico y asegurando que Mbappé se encuentra en óptimas condiciones. El mensaje es claro: el francés está listo para enfocarse en lo que mejor sabe hacer, marcar goles y ser determinante.

El regreso de Mbappé llega en un momento crucial de la temporada, con el conjunto merengue peleando por objetivos importantes tanto en LaLiga como en torneos europeos. Ante Mallorca, el atacante liderará el frente ofensivo, acompañado probablemente por Brahim Díaz, en una estrategia que también permitirá dosificar a figuras como Vinícius Jr..

Más allá de lo táctico, la vuelta de Mbappé representa un impulso anímico y futbolístico para el Real Madrid. Su capacidad para marcar diferencia en partidos clave lo convierte nuevamente en la principal arma ofensiva del equipo, justo en el tramo más exigente del calendario.