Los Ángeles 2028 abre la venta global de boletos: breve guía para asistir a los Juegos Olímpicos

Los Ángeles 2028 ha iniciado oficialmente la fase de venta global de boletos, marcando un hito tras el cierre de una preventa local que superó todas las expectativas, aseguran los organizadores. Con el lanzamiento del "Drop 1", los aficionados de cualquier parte del mundo ahora tienen la oportunidad de asegurar su lugar en el evento deportivo más importante del planeta, que promete ser uno de los más accesibles en la historia reciente de los Juegos Olímpicos.

El comité organizador del megaevento deportivo de California confirmó que, durante la primera semana de abril, miles de residentes de los condados de Los Ángeles y Oklahoma City agotaron los primeros paquetes de entradas preferenciales. Esta alta demanda inicial refleja el entusiasmo por el regreso de los Juegos a suelo estadunidense. A partir de hoy, el proceso se expande internacionalmente para aquellos que completaron su registro previo en la plataforma oficial de LA28.

Hay boletos desde 28 dólares

Una de las claves de esta edición es su política de precios. En un esfuerzo por democratizar el acceso al deporte, la organización ha puesto a disposición más de un millón de boletos a un precio de 28 dólares. Según el reporte oficial, el 50% de las entradas totales tienen un costo inferior a los 200 dólares. Solo el 5% de los asientos, correspondientes a finales de natación, atletismo y gimnasia, alcanzan precios premium.

Los Juegos Olímpicos, una cita cuatrienal fabulosa. Reuters

¿Cómo comprar boletos para Los Ángeles 2028?

Para quienes recibieron su turno asignado (time slot) tras el sorteo de marzo, la ventana de compra permanecerá abierta hasta el 19 de abril de 2026. Es fundamental que los usuarios utilicen únicamente los canales oficiales para evitar estafas. Si no lograste registrarte en este primer corte, el comité ha anunciado que habrá nuevos periodos de registro y sorteos a lo largo del año. Los expertos recomiendan monitorear las disciplinas menos saturadas para garantizar una entrada en esta primera etapa global.