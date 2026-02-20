La etapa 6 sería clave para Isaac del Toro en el UAE Tour 2026, ¿dónde ver En Vivo?

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, correrá la etapa 6 del UAE Tour 2026, que podría ser decisiva en sus aspiraciones al título. Es una clásica jornada de montaña, que tendrá una subida final al Jefel Hafeet, un ascenso de 10.6 kilómetros con una pendiente media del 6.9 por ciento. Tras cinco jornadas, el originario de Ensenada marcha segundo en la Clasificación general, a 21 segundos del líder general.

En la etapa 5 que se corrió por Dubái, Isaac del Toro terminó en el lugar 36 con un tiempo de 3:33:28. El mexicano fue cauteloso y protegió el subliderato.

Así será la etapa 6 del UAE Tour 2026, donde podría ser clave para Isaac del Toro Captura de pantalla

Por su parte, el sprinter de Lidl-Trek, Jonathan Milan, confirmó su condición del hombre más rápido de la carrera y sumó su segundo triunfo consecutivo, las ganar la etapa 4 en Fujairah.

Isaac del Toro está a 21 segundos del líder Antonio Tiberi. Este viernes cedió el ‘maillot’ verde como líder de la Clasificación por puntos, ahora en poder de Jonathan Milan, quien había declarado que no sólo iba a mirar al mexicano, sino también a Remco Evenepoel.

Isaac del Toro fue cauteloso en la etapa 5 del UAE Tour 2026 AFP

El “Torito” es un fuerte escalador y se destaca en la montaña, así como por sus férreas embestidas. Dentro de sus cualidades, también resalta su técnica en el descenso.

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 6 QUE CORRERÁ ISAAC DEL TORO

- 168 kilómetros.

- De Al Aln Museum a Jebel Hafeet.

- En la primera parte, la ruta serpentea por Al Ain, donde los ciclistas pasarán diferentes lugares emblemáticos. Posteriormente, habrá un largo recorrido por el desierto para después regresar a Green Mubazzarah, donde inicia la subida final a Jebel Hafeet.

- Los últimos kilómetros de la jornada 6 serpentea por amplias curvas cerradas en una carretera de tres carriles.

- En el último kilómetro, hay un descenso muy corto, antes de la rampa de cierre.

- El camino a la meta será recto.

Isaac del Toro está a 21 segundos del líder general, Antonio Tiberi AFP

¿DÓNDE VER A ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 6 DEL UAE TOUR 2026?