Cambio de árbitro para el Atlas – San Luis de la Liga MX

El partido entre el Atlas y San Luis de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tendrá un cambio de árbitro central, debido a una lesión de Fernando ‘El Curro’ Hernández.

El periodista David Medrano informó que “El Curro” Hernández se desgarró en un entrenamiento y quedó fuera de su circulación.

El Atlas - San Luis tiene nuevo árbitro Mexsport

Después de darse a conocer el hecho, la Comisión de Árbitros actualizó sus designaciones arbitrales para la Jornada 7 del Clausura 2026, donde ahora aparece Daniel Quintero Huitrón.

Daniel Quintero tiene Gafete FIFA desde 2023 y se desempeña como árbitro profesional desde el 2016, tras su debut en la Liga TDP. Ha estado como central en partidos de diferentes categorías y en la Liga MX debutó el 5 de agosto de 2021.

Atlas es octavo general del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

En el plano internacional, Quintero Huitrón ha sido árbitro en la Liga de Campeones de Concacaf, Nations League y Leagues Cup.

LA TERNA QUE ACOMPAÑARÁ AL ÁRBITRO DEL ATLAS – SAN LUIS

- Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez.

- Asistente 2: Mauricio Nieto Torres.

- Cuarto árbitro: Diego Gurrea Mendoza.

- Árbitro VAR: Oscar Macías Romo.

¿DÓNDE VER EL ATLAS – SAN LUIS DE LA JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA?

- Vix.

El Atlas presume de solidez como local, debido a que suman ocho partidos seguidos sin caer en casa. Por su parte, el Atlético de San Luis tiene un paso irregular como visitante.