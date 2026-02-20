Cambio de árbitro para el Atlas – San Luis de la Liga MX
El árbitro Fernando ‘El Curro’ Hernández se lesionó durante un entrenamiento, por lo que ya se designó a un nuevo central para el Atlas – San Luis de la Liga MX
El partido entre el Atlas y San Luis de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tendrá un cambio de árbitro central, debido a una lesión de Fernando ‘El Curro’ Hernández.
El periodista David Medrano informó que “El Curro” Hernández se desgarró en un entrenamiento y quedó fuera de su circulación.
Después de darse a conocer el hecho, la Comisión de Árbitros actualizó sus designaciones arbitrales para la Jornada 7 del Clausura 2026, donde ahora aparece Daniel Quintero Huitrón.
Daniel Quintero tiene Gafete FIFA desde 2023 y se desempeña como árbitro profesional desde el 2016, tras su debut en la Liga TDP. Ha estado como central en partidos de diferentes categorías y en la Liga MX debutó el 5 de agosto de 2021.
En el plano internacional, Quintero Huitrón ha sido árbitro en la Liga de Campeones de Concacaf, Nations League y Leagues Cup.
LA TERNA QUE ACOMPAÑARÁ AL ÁRBITRO DEL ATLAS – SAN LUIS
- - Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez.
- - Asistente 2: Mauricio Nieto Torres.
- - Cuarto árbitro: Diego Gurrea Mendoza.
- - Árbitro VAR: Oscar Macías Romo.
¿DÓNDE VER EL ATLAS – SAN LUIS DE LA JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA?
- - Vix.
El Atlas presume de solidez como local, debido a que suman ocho partidos seguidos sin caer en casa. Por su parte, el Atlético de San Luis tiene un paso irregular como visitante.