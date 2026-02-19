No sólo se fijará en Isaac del Toro; líder del UAE Tour apunta a otros ciclistas

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), líder de la octava edición del UAE Tour 2026, mantuvo el ‘maillot’ rojo en la cuarta etapa y para la jornada de este viernes en Dubái, señaló que no sólo se fijará en lo que haga el mexicano Isaac del Toro, sino que también le echará el ojo a Remco Evenepoel.

“Es un placer llevar el maillot rojo; me gusta y espero conseguirlo. Mañana debería ser otro sprint final. Conozco Jebel Hafeet; es una subida bastante buena para mí; haré todo lo posible por mantener el maillot. No me fijaré solo en Isaac Del Toro. Considero que todos los demás están en buena forma y creo que Remco (Evenepoel) intentará algo el sábado”, mencionó tras la cuarta etapa.

Antonio Tiberi sumó su segundo día como líder de la UAE Tour 2026 AFP

Isaac del Toro finalizó en el sitio 23 y se mantuvo en segundo lugar de la Clasificación general. Asimismo, el originario de Ensenada mantuvo el ‘maillot’ verde.

Antonio Tiberi valoró el trabajo que han hecho en estos dos días, donde ayer ganó la tercera etapa para colocarse en la cima de la Clasificación general.

“He empezado a darme cuenta de lo que hice ayer. Ha sido una gran actuación. Estoy muy contento. Hoy ha sido otro buen trabajo con el equipo; nos aseguramos de que nadie fuera peligroso en la escapada”, señaló.

Antonio Tiberi tiene una distancia de 21 segundos con respecto al mexicano Isaac del Toro AFP

Jonathan Milan ganó la etapa de este jueves. Fue su tercera etapa en el UAE Tour, después de las que corrió en 2025, en la etapa 1 y 4. Su triunfo de hoy fue la victoria número 28 en su carrera profesional.

Su hermano Matteo consiguió el tercer puesto en la cuarta etapa e hicieron historia en el UAE Tour, ya que son los primeros hermanos que terminan juntos en el podio en una etapa.

¿DÓNDE VER A ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 5 DEL UAE TOUR 2026?