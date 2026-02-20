Abierto Mexicano de Tenis pierde a Ben Shelton por lesión a días del arranque en Acapulco

El Abierto Mexicano de Tenis sufrió otra baja sensible a solo un par de días de levantar el telón en Acapulco. Ben Shelton no hará el viaje a Guerrero debido a una lesión muscular, según confirmó la organización a través de un comunicado oficial. El estadounidense, actual número 5 del mundo, arrastró molestias tras su participación en Dallas, donde recientemente conquistó el título.

El mensaje difundido por el torneo fue claro. Shelton presentó una molestia en el cuádriceps, situación que, tras ser valorada por su equipo médico, lo llevó a priorizar la recuperación. La decisión fue no competir en Acapulco para evitar agravar la lesión en una parte clave para su explosividad en cancha. La organización lamentó su ausencia y le deseó pronta recuperación, en un movimiento que modifica de forma importante el cuadro principal.

La baja del norteamericano se suma a la de Lorenzo Musetti , quien también quedó fuera por lesión muscular. Dos nombres de peso menos en el cartel, en un torneo que históricamente presume figuras del top mundial. En el caso del italiano, al menos hubo mensaje directo a la afición mexicana; Shelton, por ahora, ha optado por el silencio.

Con este escenario, el cuadro principal queda encabezado por Alexander Zverev y Alex de Minaur , los únicos representantes del top ten que se mantienen en la lista. La salida de Shelton no es menor: llegaba en uno de los mejores momentos de su carrera tras coronarse en Dallas frente a Taylor Fritz , victoria que reforzaba la expectativa de verlo firmar su actuación más sólida en Acapulco.

El estadounidense iba a disputar su cuarta participación consecutiva en el AMT. En 2023 cayó en primera ronda ante Holger Rune , en 2024 alcanzó los cuartos de final antes de ser eliminado por Casper Ruud , y el año pasado la segunda ronda marcó su límite. La progresión era evidente y el contexto actual apuntaba a un salto competitivo más profundo.

La realidad, sin embargo, cambia el guion. Acapulco pierde a uno de sus jugadores más explosivos, uno de los servicios más potentes del circuito y una de las figuras jóvenes con mayor proyección mediática. A días del arranque, el torneo reconfigura expectativas y obliga a mirar hacia el resto del cuadro en busca del nuevo protagonista.