¡Escándalo en el Chelsea! El entrenador acusa a sus jugadores de "tenderle la cama"

La crisis en el Chelsea tocó fondo este martes en la Premier League y lo hizo de la peor manera posible. Lo que empezó como una mala racha de resultados se transformó en un incendio incontrolable dentro del vestidor. Tras caer por un contundente 3-0 en su visita al Brighton, el equipo londinense ligó su séptima derrota consecutiva frente a rivales de la máxima categoría, una cifra que pone a temblar a cualquiera. Sin embargo, el marcador quedó en segundo plano cuando el director técnico, Liam Rosenior, decidió romper el silencio y señalar directamente a sus jugadores.

Liam Rosenior en el banquillo del Chelsea. REUTERS

En el lenguaje del futbol, se dice que los jugadores "tienden la cama" cuando dejan de esforzarse para forzar la salida de un estratega. Pocas veces se ve que un entrenador valide esta sospecha ante los micrófonos, pero Rosenior no se guardó nada. El ex timonel del Racing de Estrasburgo lucía desencajado y, con una honestidad brutal, admitió que varias de sus figuras simplemente "no lo dieron todo" en el terreno de juego. Para el técnico, la actitud de los 'Blues' en el Falmer Stadium resultó una falta de respeto a la historia de la institución.

VESTIDOR ROTO: ROSENIOR SEÑALA FALTA DE COMPROMISO

La conferencia de prensa posterior al partido fue una auténtica carnicería. El entrenador no buscó excusas tácticas ni culpó al arbitraje; apuntó al corazón del plantel. "Estás jugando para el Chelsea, yo estoy dirigiendo al Chelsea, y si no puedes manejar eso, no deberías estar aquí", disparó el estratega ante la mirada atónita de la prensa internacional. Para Rosenior, que un futbolista profesional sea acusado de "tirar la toalla" es el peor insulto posible, y este martes, esa fue la realidad de su equipo.

Los jugadores del Chelsea tras perder con el Brighton. REUTERS

El estratega confesó sentirse "entumecido" por el comportamiento de sus jugadores, quienes cometieron errores infantiles que facilitaron la goleada del Brighton. La desconexión entre la propuesta del técnico y la ejecución en la cancha fue tan evidente que incluso los aficionados, que al principio dudaban de la capacidad del técnico, comenzaron a cerrar filas con él ante el evidente boicot de los futbolistas. La sensación de que el vestidor le "soltó la mano" al proyecto es ya una verdad a voces en Stamford Bridge.

CAMBIOS DRÁSTICOS PARA EL DUELO DE FA CUP

Con el agua hasta el cuello, el técnico mandó un ultimátum final. El próximo fin de semana, el Chelsea enfrentará al Leeds United en la FA Cup, y el estratega prometió que la alineación será muy distinta a lo que se vio este martes. La advertencia fue clara: solo jugarán aquellos que estén dispuestos a representar dignamente al club. Rosenior enfatizó que todos necesitan mirarse al espejo, incluido él mismo, para cambiar una dinámica que hoy tiene al equipo sumido en la mediocridad.

Liam Rosenior tocándose el pecho. REUTERS

La situación es crítica y el ambiente se siente pesado. Mientras los aficionados esperan una limpia en la plantilla, el entrenador intenta rescatar los restos de un proyecto que nació con esperanza pero que hoy agoniza por problemas de vestidor. El futbol inglés no veía una acusación pública de este calibre en mucho tiempo. Si los jugadores no responden ante el Leeds, la cabeza de Liam Rosenior podría ser la siguiente en caer, consumándose así la famosa "tendida de cama".