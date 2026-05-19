Agotan preventa Pumas vs Cruz Azul: Estallan quejas y cuándo es la venta general

La efervescencia por la Gran Final del Clausura 2026 entre los Pumas de la UNAM y Cruz Azul provocó un caos en la preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banca Mifel. La institución financiera confirmó que las localidades asignadas para esta primera fase volaron aunque con una jornada marcada por severas fallas técnicas.

A través de sus canales oficiales, el banco justificó las caídas de su sistema argumentando un tráfico digital sin precedentes para la institución, emitiendo el siguiente mensaje:

"La preventa exclusiva de Mifel Pumas ha concluido con todos los boletos agotados. Dado el volumen histórico de participantes los tiempos de espera fueron variando y se experimentaron intermitencias en las plataformas, gracias por su comprensión. Nuestra prioridad es garantizar una experiencia segura, justa y estable para todas y todos".

Para matizar el descontento, la entidad bancaria cerró su comunicado elogiando a los seguidores universitarios: "El alto volumen de hoy demostró por qué los Pumas tienen la afición más leal del futbol mexicano".

Aficionados de Pumas esperan conseguir boletos para el partido del domingo. Sebastián Díaz de León

Frustración y quejas de los aficionados en redes sociales

Sin embargo, el mensaje institucional estuvo muy lejos de calmar el enfado de cientos de usuarios. El colapso no solo afectó a quienes buscaban una entrada para el Estadio Olímpico Universitario, sino que tiró por completo los servicios bancarios de la aplicación móvil, dejando a clientes regulares sin poder realizar sus operaciones financieras cotidianas.

La plataforma X (antes Twitter) se convirtió en una zona de reclamos. Una usuaria expresó su frustración tras horas de intentos fallidos: "No es posible que Mifel se ofrezca para una preventa de pumas vs cruz azul si va a fallar por siete horas, y por culpa del banco Mifel no pude comprar mis boletos y me hizo estar casi tres horas formada para que no funcionará su aplicación”.

La caída generalizada del sistema despertó la empatía y la molestia de clientes ajenos al evento deportivo, quienes dejaron testimonios textuales sobre la inoperancia de la app: "Pobre del cabrón que tenía que usar su app Mifel para algo importante jajajaj".

Un usuario, quien no estaba al pendiente del juego se quejó por no poder disponer de su dinero.

"Ya me vale verga la preventa de los Pumas, yo ya tengo mis boletos, pero no mamen culeros, quiero hacer una transferencia y su pinche app no sirve”.

¿Cuándo salen los boletos a la venta general del Pumas vs Cruz Azul para la final?

Los boletos parea venta general estarán a disposición del público este miércoles 20 de abril en el sistema Ticketmaster.

Los costos son los siguientes y no incluyen el cargo por servicio: