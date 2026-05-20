¡Casemiro jugará con Messi! Inter Miami ficharía al brasileño

Tras cuatro temporadas en Old Trafford, donde llegó del Real Madrid como un fichaje estelar en 2022, Casemiro cerrará su ciclo en el Manchester United al finalizar la actual campaña 2025/26.

A sus 34 años, Casemiro ha vivido un renacimiento bajo la dirección de Michael Carrick, destacando con goles y liderazgo en el mediocampo, pero su decisión de marcharse la tomó desde hace meses atrás.

Casemiro podría llegar al Inter Miami Action Images via Reuters

Su contrato expira el 30 de junio y no será renovado, abriendo la puerta a un nuevo capítulo en su carrera.

Casemiro ficharía por el Inter Miami

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el Inter Miami tiene a Casemiro como su prioridad absoluta para reforzar el mediocampo y las negociaciones han avanzado significativamente en las últimas semanas.

Las conversaciones entre el entorno del jugador y el Inter Miami comenzaron en marzo y se encuentran en etapas finales. Casemiro llegaría como agente libre tras dejar el Manchester United.

Las negociaciones avanzan positivamente porque el mediocampista brasileño se siente tentado por el estilo de vida en Miami, el proyecto ambicioso del club y la posibilidad de competir por títulos en la MLS y Concachampions

El jugador ha rechazado propuestas de Europa y Arabia Saudita, mostrando clara inclinación por el proyecto de Miami. Se espera que el acuerdo se cierre en las próximas semanas con un contrato de varios años.

Casemiro celebrando la victoria del Manchester United Reuters

Casemiro sería compañero de Messi y Luis Suárez

Tras muchos años de intensos duelos en España, donde se enfrentaron en múltiples Clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona, Casemiro tendría ahora la oportunidad de compartir vestuario con dos de sus grandes rivales históricos en el Inter Miami: Leo Messi y Luis Suárez.

En LaLiga, Casemiro vivió grandes partidos contra el Barcelona de la 'Pulga' y el 'Pistolero', ahora, esa rivalidad se transformaría en alianza en el sur de Florida, donde podría formar un equipo que compita por todos los títulos en Estados Unidos.

La llegada de Casemiro potenciaría el sueño de Inter Miami de dominar la MLS y conquistar títulos internacionales.