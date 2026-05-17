Pumas Vs Cruz Azul: Final de Liga MX va completamente por TV Abierta

Pumas y Cruz Azul disputarán la Final del Clausura 2026 este jueves 21 y domingo 24 de mayo, partidos que podrán sintonizarse a través de TV Abierta en México, dejando sin mercado al streaming que podía haberse apoderado de la contienda por el título.

Derrotando a Chivas y Pachuca, Cruz Azul y Pumas -respectivamente- consiguieron su sitio en la Final de la Liga MX con la posibilidad de sumar un nuevo cetro a sus vitrinas.

En caso de que ni Pumas ni Cruz Azul hubieran calificado, la Final habría sido entre Pachuca y Chivas, jugando la ida en el Estadio Hidalgo y la vuelta en el Jalisco, partidos que irían por Fox One y Prime Video, sin la posibilidad de disfrutarlos a través de la TV Abierta.

De momento, se mantiene en el aire sí habrá diversas alternativas en TV Abierta para ser testigos de la Final de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, una en donde los universitarios aprovecharon su posición en la tabla, y que brindará la octava estrella para los universitarios o la décima para el conjunto cementero, ambas escuadras comandadas por técnicos mexicanos.

Final de Ida: Cruz Azul Vs Pumas

Los primeros 90 minutos de la eliminatoria se disputarán con La Máquina fungiendo como local en una sede que se mantiene sin confirmación alguna, siendo este lunes 18 de mayo (a partir de las 11:00 horas de la CDMX) el momento vital para conocer qué sucederá con el conjunto comandado por Joel Huiqui.

Día: jueves 21 de mayo.

Horario: por confirmar.

Sede: Estadio Cuauhtémoc o Estadio Ciudad de los Deportes.

Transmisión: Canal 5, TUDN y posiblemente Azteca 7.

Cruz Azul recibirá a Pumas en la Final de Ida correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX.. Mexsport

Final de vuelta: Pumas Vs Cruz Azul

El campeón de esta Final inédita del futbol mexicano se conocerá en poco menos de una semana, cuando Efraín Juárez y compañía reciban a un conjunto cementero ávido de levantar la corona y cobrarse la negativa de utilizar Ciudad Universitaria como su casa para este Clausura 2026.

Día: domingo 24 de mayo.

Horario: por confirmar.

Sede: Estadio Olímpico Universitario.

Transmisión: Canal 5, TUDN y posiblemente Azteca 7.

Pumas buscará su quinto título de Liga MX desde la instauración de los torneos cortos. Mexsport

BFG