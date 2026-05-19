Los técnicos que fracasaron en Pumas antes de la gran final de Efraín Juárez

Efraín Juárez está a un paso de la gloria. El actual estratega tiene en sus manos la posibilidad de terminar con 15 años de sequía de títulos para los Pumas de la UNAM. De lograrlo, no solo le daría a la escuadra universitaria su octava estrella en la Liga MX, sino que rompería una larga y oscura racha de directores técnicos que han desfilado sin éxito desde el último campeonato.

El último título de Pumas: Clausura 2011

El último gran festejo en Ciudad Universitaria se remonta al torneo Clausura 2011. En aquella época, el equipo estaba bajo el mando de Guillermo Vázquez, quien tras levantar el trofeo se mantuvo 730 días al frente de la institución antes de salir en junio de 2012. Desde su partida, el banquillo auriazul ha sufrido una inestabilidad constante.

La maldición del banquillo: Técnicos de Pumas desde 2011

La historia post-campeonato está llena de nombres históricos y figuras probadas en el futbol mexicano, pero que no lograron devolverle el brillo al cuadro felino:

Joaquín del Olmo: Su proyecto duró menos de 60 días tras caer ante Cruz Azul y Toluca.

Su proyecto duró menos de 60 días tras caer ante Cruz Azul y Toluca. Antonio Torres Servín y Mario Carrillo: Tuvieron interinatos y periodos accidentados durante 2012. Servín logró estabilizarse después, superando los 200 días de gestión.

Tuvieron interinatos y periodos accidentados durante 2012. Servín logró estabilizarse después, superando los 200 días de gestión. José Luis Trejo: Dirigió del Clausura 2013 al Apertura 2014, alcanzando los cuartos de final en ambas ocasiones y rozando el año en el cargo.

El regreso de "Memo" Vázquez

Ante la falta de resultados, la directiva apostó por la segunda era de Guillermo Vázquez (Clausura 2014 - Apertura 2016). El técnico estuvo a punto de repetir la hazaña al llegar a la final del Clausura 2015, donde cayó dramáticamente ante los Tigres de la UANL.

Después de este subcampeonato, el equipo entró en un tobogán de proyectos fallidos:

Francisco Palencia: Llegó a cuartos en el Apertura 2016, pero fue cesado en el Clausura 2017 por un mal inicio perdiendo ante Puebla, Atlas, América y Tigres.

Llegó a cuartos en el Apertura 2016, pero fue cesado en el Clausura 2017 por un mal inicio perdiendo ante Puebla, Atlas, América y Tigres. Sergio Egea: Un relevo de emergencia que no dio resultados.

Un relevo de emergencia que no dio resultados. David Patiño: Revivió al equipo llevándolo a semifinales en el Apertura 2018, pero salió a inicios de 2019.

Revivió al equipo llevándolo a semifinales en el Apertura 2018, pero salió a inicios de 2019. Bruno Marioni y Míchel: Gestiones fugaces y con pocos reflectores.

Francisco Palencia dirigiendo. Mexsport

La era reciente: De Andrés Lillini a Gustavo Lema

En los últimos años, algunos estrategas lograron ilusionar a la exigente afición de la UNAM, pero se quedaron en la orilla:

Andrés Lillini: Registró la permanencia más larga desde 2011 (más de 700 días). Con él, Pumas alcanzó la final del Apertura 2020 , perdiendo el título ante el León.

Registró la permanencia más larga desde 2011 (más de 700 días). Con él, Pumas alcanzó la Rafael Puente Jr.: Un paso breve y sin los resultados esperados.

Un paso breve y sin los resultados esperados. Antonio Mohamed: El "Turco" guio a Pumas hasta las semifinales del Apertura 2023, pero fue eliminado nuevamente por Tigres.

El "Turco" guio a Pumas hasta las semifinales del Apertura 2023, pero fue eliminado nuevamente por Tigres. Gustavo Lema: Estuvo casi 400 días al frente (Clausura 2024 al Clausura 2025), logrando clasificar a cuartos de final en ambos torneos.

Ahora, el destino y la presión de un equipo grande recaen en los hombros de Efraín Juárez, quien buscará reescribir la historia y coronarse campeón.