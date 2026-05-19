Cruz Azul vs Pumas: ¿Cuánto cuestan los boletos para la Final de Ida? 

Con la ilusión renovada, el Cruz Azul se prepara para recibir a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes este jueves 21 de mayo, en el partido de Ida de la Gran Final del Clausura 2026.

Tras confirmar su regreso a su casa histórica, La Máquina buscará imponer su localía y tomar una ventaja clara que le permita viajar con tranquilidad a Ciudad Universitaria.

Polémicos costos en reventa: boleto en más de 200 mil pesos para el Pumas – Cruz Azul Mexsport y generada con IA

Con el apoyo de su afición, el equipo dirigido por Joel Huiqui aspira a dar un golpe de autoridad en este encuentro, reviviendo la mística de un estadio icónico y acercándose al anhelado décimo título de liga que tanto espera su gente.

Cruz Azul anuncia precios de boletos para la Final de Ida

Este día Cruz Azul anunció los costos de la preventa y venta general para la Final de Ida ante los Pumas, mismos que sorprendieron al público por su alto valor.

Mediante sus redes sociales, los Celestes publicaron que el boleto más barato, el cual es para personas con discapacidad, tiene un costo de 1100 pesos. A su vez, la entrada para Preferente VIP costaría 3900 pesos.

Estos precios han sorprendido a toda la afición de Cruz Azul que quería darse la oportunidad de ir al Estadio Azul y poder alentar a su equipo en la lucha por el trofeo.

En plataformas de reventa ya circulan precios que superan ampliamente las cifras esperadas, con boletos alcanzando más de 200 mil pesos en las mejores localidades.

Once inicial de Cruz Azul ante Chivas. Mexsport

Afición de Pumas abarrota Cantera por boletos

La afición de Pumas ya comenzó a abarrotar Cantera para conseguir boletos para la Final de vuelta en CU.

Desde temprano, miles de aficionados auriazules han saturado los puntos de venta y plataformas para asegurar su boleto al partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Aficionados se han formado desde temprano para comprar boletos para la Final entre Pumas y Cruz Azul del Clausura 2026. Sebastián Díaz de León

La preventa para tarjetahabientes inició con gran afluencia, y la venta general promete agotarse rápidamente ante el enorme interés por apoyar a Pumas en la obtención de la anhelada octava estrella.