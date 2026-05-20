Congo cancela su concentración rumbo al Mundial 2026 por brote de Ébola

La selección de la República Democrática del Congo suspendió la concentración de tres días y el evento de despedida en la ciudad de Kinshasa. La resolución atiende al registro de contagios del virus del Ébola en la zona de la frontera este del país y para evitar cualquier contratiempo para ingresar a Estados Unidos y México, países donde competirá en el próximo Mundial 2026.

Los análisis de laboratorio detectaron la variante Bundibugyo. Las estadísticas del gobierno contabilizan 130 decesos y 600 pacientes bajo protocolos de observación. A partir de los reportes de transmisión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la declaratoria de emergencia de salud con alcance de vigilancia global.

Modificación de itinerario y sedes de entrenamiento

El portavoz del equipo, Jerry Kalemo, detalló este miércoles que el plan de preparación incluía tres fases. La organización canceló la etapa de Kinshasa. Los jugadores cumplirán el resto del itinerario en Europa y Norteamérica. El conjunto disputará un partido de preparación contra Dinamarca el 3 de junio en Lieja, Bélgica, y otro frente a Chile el 9 de junio en España. El grupo de trabajo iniciará labores en Houston, Estados Unidos, el 11 de junio.

Los integrantes del plantel y el entrenador Sébastien Desabre viven en Europa. Una porción de los deportistas compite en las ligas de Francia. Los miembros del cuerpo de trabajo que residen en el Congo viajarán de salida en las horas siguientes para la integración del grupo.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) notificó el monitoreo de los reportes de salud y estableció canales de comunicación con la asociación de futbol del Congo para la entrega de manuales de medicina y protocolos de protección.

Restricciones de ingreso y normativas de frontera

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del gobierno de Estados Unidos dictaron la prohibición de ingreso por 30 días para personas con estancias en el Congo, Uganda y Sudán del Sur durante las tres semanas de antecedente.

Emergencia internacional tras brote de ébola en el Congo y Ruanda. AFP

Voceros del gobierno de Estados Unidos indicaron que el plantel de futbolistas evitará las prohibiciones de entrada por los periodos de entrenamiento en Europa.

Calendario de competencia del Grupo K

El calendario del Grupo K marca el partido de debut contra Portugal el 17 de junio en Houston.

El equipo jugará frente a Colombia el 23 de junio en Guadalajara y enfrentará a Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.