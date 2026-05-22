Dutton Ranch: Este es el reparto de actores y personajes del spin-off de Yellowstone

La franquicia de Yellowstone expande su universo televisivo con el lanzamiento de Dutton Ranch. Este nuevo spin-off traslada la intensa acción y el drama familiar directamente al corazón de Texas. Los productores reunieron un elenco de primer nivel para dar vida a esta ambiciosa secuela dramática.

Cole Hauser como Rip Wheeler en Dutton Ranch. Foto: Paramount

Beth Dutton y su esposo Rip Wheeler abandonaron las frías tierras de Montana para buscar un inicio diferente. La pareja llegó al Estado de la Estrella Solitaria junto con su pequeña familia. Lejos de su antigua zona de confort, ambos descubrieron rápidamente su absoluta falta de poder e influencia en este nuevo territorio.

Las vastas tierras texanas pertenecen a familias ganaderas fuertemente consolidadas y sumamente unidas desde hace generaciones. Los recién llegados enfrentan desde el primer día a clanes millonarios dispuestos a defender su dominio territorial a toda costa. Esta agresiva hostilidad desata intensos conflictos y sangrientas luchas de poder en la pantalla chica.

EL REGRESO DE LOS PROTAGONISTAS

Kelly Reilly retoma su icónico papel como Beth Dutton, la brillante financiera e hija del patriarca John Dutton. La actriz británica consolidó su carrera previamente en cintas como Orgullo y prejuicio, Vuelo junto a Denzel Washington y Eden Lake. Su destacada participación en la segunda temporada de True Detective antecedió su rotundo éxito en el despiadado mundo ganadero.

Kelly Reilly como Beth Dutton en el spin-off de Yellowstone. Foto: Paramount

A su lado regresa Cole Hauser para encarnar a Rip Wheeler, el rudo capataz y fiel ejecutor del rancho. El actor construyó su extensa trayectoria con participaciones en películas como En busca del destino y Más rápido, más furioso. En el año 2001, obtuvo una nominación al premio Independent Spirit por su sobresaliente actuación en el drama bélico Tigerland.

LOS NUEVOS RIVALES Y ALIADOS

La producción incorporó verdaderas leyendas de Hollywood para elevar el peso narrativo de la ficción. Ed Harris interpreta a Everett McKinney, un experimentado veterinario local y doble veterano de la guerra de Vietnam. El actor ostenta cuatro nominaciones al Premio Óscar y deslumbró recientemente en producciones taquilleras como Top Gun: Maverick y la serie Westworld.

Annette Bening debuta como protagonista en la televisión tradicional dando vida a Beulah Jackson, la implacable matriarca del rancho 10 Petal. La actriz de Belleza Americana y Nyad impone su férrea jerarquía texana frente a los forasteros. Su enorme trayectoria en cine respalda su talento para liderar a esta peligrosa y adinerada familia rival.

Ed Harris será Everett McKinney en Dutton Ranch. Foto: Paramount

El clan Jackson crece con la actuación de Jai Courtney, quien interpreta al impredecible hijo menor Rob-Will Jackson. El actor australiano destacó en éxitos comerciales como Escuadrón Suicida y la serie Spartacus: Sangre y Arena. Por su parte, Natalie Alyn Lind, conocida por Gotham y Big Sky, encarna a Oreana Lynn Jackson, el nuevo interés amoroso del joven Carter.

La nómina de peones del rancho incluye a J.R. Villarreal como Azul Ramos, actor con experiencia reciente en la serie Landman. A su vez, Marc Menchaca asume el rol de Zachariah Moss, un oscuro expresidiario en busca de trabajo. Este intérprete cuenta con créditos en éxitos como Ozark, Homeland y prestó su voz para el exitoso videojuego Red Dead Redemption 2.

Finalmente, la cantante de música country Morgan Wade hace su debut actoral interpretando a la camarera Carol. La artista recibió una nominación a Mejor Artista Femenina Revelación por la Academia de Música Country en 2023. Con este sólido ensamble, la historia promete atrapar al público tal y como lo ha logrado Yellowstone.