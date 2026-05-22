México Vs Ghana EN VIVO: Sigue el partido amistoso
El tramo final de México rumbo al Mundial 2026 comienza desde el Estadio Cuauhtémoc; no te pierdas el amistoso del Tri frente a Ghana completamente EN VIVO
MÉXICO
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GHANA
POR COMENZAR...
-Alineación de la Selección Mexicana
Portero: 'Tala' Rangel
Defensas: Israel Reyes, Luis Romo, Jesús Gómez y Jesús Gallardo.
Medios: Erik Lira, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora.
Delanteros: Alexis Vega, 'Piojo' Alvarado y Armando González.
-Javier Aguirre no verá lo colectivo
El Vasco se fijará exclusivamente en el rendimiento individual tras 2 semanas de trabajo en el CAR con estos futbolistas
-México sancionado
Debido al grito discriminatorio, el Estadio Cuauhtémoc contará con un aforo menor al planeado
-¡¡¡Bienvenidos a las acciones del partido!!!
México arranca sus últimos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026