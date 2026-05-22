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México Vs Ghana EN VIVO: Sigue el partido amistoso

El tramo final de México rumbo al Mundial 2026 comienza desde el Estadio Cuauhtémoc; no te pierdas el amistoso del Tri frente a Ghana completamente EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

El partido entre México y Ghana no se llevará a cabo durante Fecha FIFA; se disputará con puros futbolistas de Liga MX.
México comienza sin 'europeos' para enfrentar a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.Mexsport
Escudo renovado de la Selección Mexicana.
MÉXICO
00
GHANA
Escudo de la Selección Ghana.
POR COMENZAR...
-Alineación de la Selección Mexicana

Portero: 'Tala' Rangel
Defensas: Israel Reyes, Luis Romo, Jesús Gómez y Jesús Gallardo.
​Medios: Erik Lira, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora.
Delanteros: Alexis Vega, 'Piojo' Alvarado y Armando González.

-Javier Aguirre no verá lo colectivo

El Vasco se fijará exclusivamente en el rendimiento individual tras 2 semanas de trabajo en el CAR con estos futbolistas

-México sancionado

Debido al grito discriminatorio, el Estadio Cuauhtémoc contará con un aforo menor al planeado

-¡¡¡Bienvenidos a las acciones del partido!!!

México arranca sus últimos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

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