Marco Fabián estuvo muy cerca de jugar en esta final

Marco Fabián estuvo mucho más cerca de lo que muchos imaginaban de formar parte de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul. El exseleccionado mexicano reveló que hace algunos meses recibió una llamada de Efraín Juárez, técnico de los universitarios, para analizar la posibilidad de volver a las canchas con el conjunto auriazul.

El exfutbolista de Chivas confesó que existieron conversaciones reales con el entrenador felino y que ambos compartían la ilusión de concretar el regreso, aunque finalmente el fichaje nunca se cerró.

Mi amistad con Efra es diferente porque hay una curiosidad que nunca salió a la luz, pero no hace mucho tuvimos unas pláticas; había una oportunidad de regresar a las canchas con el equipo de Pumas. Los dos teníamos la ilusión, no se dio, pero mantuvimos algunas pláticas y es un tipazo, es una gran persona, lo fue como jugador y lo está demostrando como técnico”, declaró Marco Fabián para ESPN.

De haberse concretado la operación, el campeón olímpico en Londres 2012 habría tenido la posibilidad de disputar la final justamente ante el equipo al que terminó tomando un cariño especial tras su paso en 2014: Cruz Azul.

Y aunque mantiene una gran relación con Efraín Juárez, el exmediocampista dejó claro que en esta final su apoyo estará del lado celeste y de la búsqueda de la ansiada décima estrella.

“Felicitar a los dos equipos. Todos saben a quién voy a apoyar en esta final, pero felicitar el gran trabajo de un gran amigo que es Efraín y me da gusto el ver esta gran final, saber que dos técnicos mexicanos puedan estar ahí y dos equipos que se lo merecen”, señaló.

“Pumas fue demostrando que estuvo ahí en primer lugar y Cruz Azul con grandes jugadores y que van haciendo un gran papel. Mi corazón apoya al Azul”, agregó Marco Fabián.

El exjugador de la Selección Mexicana todavía no anuncia oficialmente su retiro profesional y actualmente divide su vida entre Estados Unidos y Andorra. Mientras participa en la liga profesional de Indoor Soccer, también se mantiene ligado al futbol europeo como propietario del Rangers FC de la primera división andorrana.

Incluso, el propio Marco Fabián reconoció que aún contempla la posibilidad de volver a jugar algunos minutos de manera profesional con su club en Europa.

“Estoy muy feliz con lo que hago en mi presente, nunca anuncié mi retiro y había una posibilidad de que en mi equipo tenga unos minutos en Andorra. Todavía no se sabe, me mantengo en la liga de Indoor soccer y siempre pensando en lo mejor”, sentenció.

El Rangers FC terminó la temporada en la tercera posición de la liga local y ahora espera la resolución de la UEFA para conocer si podrá disputar la fase previa de la Conference League.