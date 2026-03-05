Hoppers: Operación Castor; simpáticos roedores

Los estudios Pixar se han valido de juguetes, monstruos adorables, peces, emociones, autos de velocidad y de la tradición del Día de Muertos para contar historias que siempre ponderan el amor, el trabajo en equipo y a la familia.

Para su trigésima película, Hoppers: Operación castor, dirigida por Daniel Chong, dicho estudio eligió a los castores para hablar de cómo el medio ambiente se ha visto alterado por la ambición del ser humano.

“Para mí la película siempre se trató de conexión y coexistencia. Nos habla de tener un lugar en el mundo que está conectado con el entorno que nos rodea. No somos una entidad separada y creo que hay algo hermoso en recordarlo.

“Los adultos no pensamos mucho que somos animales y parte de ese reino, y es bueno recordar que todos estamos conectados con la naturaleza y los demás organismos, pues todos estamos vinculados de una manera similar”, contó Chong a Excélsior.

Chong visitó nuestro país hace unas semanas, junto a la productora de Pixar, Nicole Paradis Grindle, para hablar del filme que marca su debut como director de un largometraje.

Daniel Chong trabajó durante varios años como artista visual en Pixar; sin embargo, tras un periodo de labor, emprendió su propio camino y trabajó en Escandalosos, proyecto que se convirtió en una exitosa serie animada y de la que se desprendió una película para televisión y cientos de artículos comerciales.

Fue justo tras este éxito que Pete Docter, director creativo de Pixar, lo llamó de vuelta.

“Hubo muchas cosas que me ayudaron después de haber pasado por Escandalosos. Al hacer una serie de televisión aprendes a producir muchísimo material, a conocer muy bien tus gustos, a detectar rápidamente qué es divertido.

“Cuando llegué, no quiero decir que no cometí errores, de hecho cometí muchísimos, pero llegué con una idea muy clara de lo que me gusta y qué estilo prefiero. Creo que todo eso me ayudó muchísimo”, compartió el cineasta.

Sobre los retos que enfrentó al pasar de crear y dirigir una serie en 2D a un largometraje en 3D plagado de animales y personajes humanos, el director de 47 años aceptó que se tuvo que “poner las pilas”.

“Lo más difícil fue la transición a la animación por computadora. No sabía nada sobre cómo funcionaba ese proceso. Aunque en Pixar había trabajado en Intensamente, era un story artist.

“Por suerte conté con gente como Nicole y todo un equipo que había trabajado en muchísimas otras producciones que me guiaron en todo, pero tuve que aprender mucho; al principio sí tuve un poco de miedo porque es mi primera película”, confesó.

A pesar del temor que pudo tener hace seis años, cuando comenzó a trabajar en este proyecto, el resultado de Hoppers: Operación castor valió la pena, pues la calidad de los personajes, sumada a una historia de rebeldía, resiliencia y trabajo en equipo, lo dejaron satisfecho.

Con las voces originales de Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Meryl Streep y Dave Franco, la peli cuenta la historia de Mabel, una joven que desde niña sintió una gran conexión con la naturaleza y que, gracias a unos científicos que logran transmitir la conciencia humana a un robot-castor, puede entrar en contacto con los animales y darse cuenta de cómo han tenido que migrar debido a la construcción e invasión desmedida del ser humano.

Mabel se niega a regresar a su cuerpo humano y hace todo lo que está en sus patas robóticas para ayudar a los animales, entre ellos el Rey Jorge, el líder de los castores, a regresar a su hábitat original. Todo esto gracias a los valores y principios que le compartió en su infancia su abuela materna fallecida.

“Sentí que todos conectaron con la película. Yo quería que fuera una montaña rusa y lo que esto significa para mí es que la gente se ría, grite o llore en los momentos adecuados, y eso lo pude sentir en el público”, expresó Chong, quien estuvo presente en una proyección realizada para México.

El realizador estadunidense contó que decidió elegir a los castores como protagonistas por muchas razones; entre ellas, además de ser animales tiernos y simpáticos, porque en la naturaleza son como ingenieros, capaces de transformar la tierra y crear un hogar para diferentes especies.

Y le hizo segunda la productora Nicole Paradis Grindle, quien ha estado detrás de cintas como Los Increíbles, Monsters University y Toy Story 3.

“Me encantan los castores y quiero que el público salga de la sala amándolos. Desempeñan un papel fundamental en la naturaleza y deberíamos imitarlos. Construyen un entorno benéfico para todos los que los rodean y, metafóricamente, es un gran mensaje para la historia que estamos contando”, remató Nicole.

TODO POR SUS HIJOS

Cuando a Sofía Niño de Rivera y a Alberto Guerra los llamaron para ofrecerles el doblaje en la cinta Hoppers: Operación castor, ninguno de los dos se pudo negar porque:

“Prácticamente mis hijos no han visto absolutamente nada de lo que yo he hecho, porque generalmente es un poco violento lo que hago y tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas de entrarle de una manera distinta a la misma profesión”, contó

Alberto Guerra, de 43 años, quien le da vida al alcalde Jerry en la película.

Sofía Niño de Rivera, quien prestó su voz para una tiburón llamada Diana, que hace una alianza con los animales para ayudarles en una misión, se sintió emocionada de poder compartir con sus niños su gusto por la animación.

“Entrar al mundo de tus hijos de una manera tan linda, de algo que ven todos los días, es increíble. Cuando yo les dije: ‘Yo salgo en esa película’, como que no entendieron, me dijeron: ‘¿¡Cómo!? Si tú no eres una caricatura’. Y claro, les tienes que explicar que las voces de esos animales las hacen actores o personas que se dedican a hacer voces.

“Y ya que les dije de mi personaje, pues están súper emocionados de verlo y quiero ver sus caras cuando escuchen mi voz en un tiburón. Cuando te vuelves mamá vives por las experiencias de tus hijos: la primera vez que ven el mar, la primera vez que tal o cual y la primera vez que van a escuchar mi voz en una película”, mencionó.

Respecto a cómo fue su primera experiencia en el doblaje, Guerra, quien hace unos días coincidió con Madonna en Italia en un desfile de Dolce & Gabbana, contó que sí se vio en aprietos.

“Me decían que el naturalismo y toda esa onda mía no entraban ahí, que tenía que subirle el tono y según yo le subía y me decían que no, que más. Fue uno de los procesos más cansados, uno de los llamados más cansados que he tenido, pero la motivación es lo que va a pasar después, de poder llevar a mis hijos a un cine y que me vean.

“Hay como cierto orgullo de ellos por verme. A mis hijos les da igual mi carrera, si yo hago, deshago o trabaje con quien trabaje, pero esto sí les provoca orgullo”, compartió el cubano.

Sobre el mensaje de la cinta, que se centra en el cuidado del medio ambiente y en ser conscientes como seres humanos del respeto hacia la naturaleza y hacia los animales y sus hábitats, Guerra comentó que las nuevas generaciones son mucho más conscientes de eso que los adultos.

“Esta generación de niños traen mucha más consciencia de muchas cosas. Mis hijos me cuestionan de cosas que yo jamás hubiera pensado a la edad que tienen ellos de cuestionar a mis padres sobre su relación con el medio ambiente. Es increíble”, expresó el actor.

El dato

Misión difícil...

· Sofía Niño de Rivera cree que fomentar la admiración en sus hijos es complicado por ser testigos de sus momentos más vulnerables como madre, profesional y pareja.