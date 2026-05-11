SRE confirma muerte de tres mexicanos en tren de Laredo, Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Consulado General de México en Laredo, Texas, informó que el Departamento de Policía de esa ciudad notificó el lamentable hallazgo de seis personas migrantes fallecidas en el interior de una caja seca transportada en tren.

Las autoridades confirmaron la nacionalidad mexicana de tres de las personas; las restantes están en proceso de identificación.

Se estableció contacto con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, encargado de la investigación, quien confirmó el suceso e indicó que están a la espera de los resultados del médico forense.

La dependencia señaló que personal del departamento de protección mantendrá contacto con las familias de las personas mexicanas identificadas, a fin de brindar la asistencia consular correspondiente, así como para concretar la eventual repatriación de sus restos a México y el acompañamiento legal correspondiente.

“Este Consulado General continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, agregó.

Asimismo, el Gobierno de México, a través de la SRE, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y reiteró su compromiso de brindar asistencia y protección consulares.

JCS