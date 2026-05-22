Chivas 'robaría' fichaje al América para el Apertura 2026 de Liga MX

Siendo titular inamovible en los últimos tres torneos, Chivas estaría en busca de robarle un centrocampista al América para el Apertura 2026 de la Liga MX; cuenta con llamados a la Selección Mexicana y es parte de los jugadores que suman a la regla de menor.

Luego de haber sido eliminados en Semifinales del Clausura 2026 por Cruz Azul, Chivas comienza a trabajar de cara al siguiente semestre con el objetivo de mostrar el proyecto con el que cuenta el conjunto Rojiblanco y meterse –una vez más- a la Liguilla para explotar el máximo potencial de su plantilla, mermada en este Fiesta Grande por el llamado de diversos elementos a la Selección Mexicana.

A pocos meses de cumplir 23 años, Denzell García estaría siendo el futbolista que Chivas le robe al América de cara al Apertura 2026, futbolista que actualmente es considerado por Javier Aguirre y Rafael Márquez para ciertas convocatorias de la escuadra Tricolor, aunque luce prácticamente imposible que pueda colarse al Mundial 2026.

Denzell García se ha convertido en un bastión de FC Juárez, disputando más del 90% de los minutos en cada uno de los últimos tres torneos con el conjunto fronterizo, mismo que en el Apertura 2025 logró meterse hasta los Cuartos de Final para caer con la cara al sol ante Toluca.

Denzell García aún sumará minutos de menor en el Apertura 2025 de la Liga MX. Mexsport

Será en las siguientes semanas cuando se defina el futuro del centrocampista, mismo por el que tendrían que pagar poco más de 6 millones de dólares –de acuerdo a los datos de Transfermarkt- para hacerse de sus servicios de cara al siguiente certamen del futbol mexicano.

Uno de los grandes beneficios para el mexicano es que se encuentra por cumplir 23 años, por lo que el siguiente semestre aún estaría contabilizando minutos de menor en la norma impuesta por la Liga MX y que cada uno de los 18 combinados del máximo circuito está obligado a cumplir para no ser sancionado deportivamente (3 puntos en la tabla general y de cocientes) y de forma económica.

BFG