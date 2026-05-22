Michael Carrick seguirá al frente del Manchester United: firma como técnico permanente

El Manchester United hizo oficial la continuidad de Michael Carrick como entrenador permanente del club, luego de un exitoso paso como técnico interino que terminó con la clasificación de los “Red Devils” a la próxima edición de la Champions League.

El exmediocampista inglés tomó el mando del equipo en enero de 2026 tras la salida de Ruben Amorim, y en pocos meses logró cambiar el rumbo de una temporada que parecía perdida para el conjunto de Old Trafford.

Carrick cambió la cara del Manchester United

Durante su gestión interina, Carrick dirigió 16 partidos y consiguió 11 victorias, resultados que convencieron a la directiva de apostar por él con un contrato a largo plazo.

Bajo su mando, el United logró importantes triunfos ante rivales de peso como:

Manchester City

Arsenal

Liverpool

Además, el equipo pasó de estar fuera de puestos europeos a cerrar la campaña entre los primeros lugares de la Premier League.

Carrick convenció a la directiva del United tras clasificarse a la Champions League REUTERS

Más allá de los resultados, la dirigencia del club destacó el impacto positivo de Carrick dentro del vestidor y la recuperación futbolística de varios jugadores clave.

El ambiente interno y la estabilidad táctica fueron algunos de los factores que terminaron inclinando la balanza a su favor.

Un hombre de la casa en Old Trafford

Carrick conoce perfectamente la institución. Como futbolista del Manchester United entre 2006 y 2018 ganó múltiples títulos, incluyendo:

Champions League

Premier League

Copas nacionales

Carrick le regresó al Manchester United el protagonismo que había perdido en la Premier League REUTERS

El reto: devolver al United a la élite europea

Con la confirmación de Carrick, el Manchester United busca estabilidad después de varios cambios de entrenador en los últimos años.

Ahora, el técnico inglés tendrá el desafío de consolidar al equipo como contendiente real tanto en la Premier League como en competencias europeas.

La próxima temporada será clave para demostrar que el gran cierre de campaña fue el inicio de una nueva era para los “Red Devils”.