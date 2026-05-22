Michael Carrick seguirá al frente del Manchester United: firma como técnico permanente
El exmediocampista inglés convenció a la directiva con 11 victorias en 16 partidos, además de triunfos clave ante Manchester City, Arsenal y Liverpool
El Manchester United hizo oficial la continuidad de Michael Carrick como entrenador permanente del club, luego de un exitoso paso como técnico interino que terminó con la clasificación de los “Red Devils” a la próxima edición de la Champions League.
El exmediocampista inglés tomó el mando del equipo en enero de 2026 tras la salida de Ruben Amorim, y en pocos meses logró cambiar el rumbo de una temporada que parecía perdida para el conjunto de Old Trafford.
Carrick cambió la cara del Manchester United
Durante su gestión interina, Carrick dirigió 16 partidos y consiguió 11 victorias, resultados que convencieron a la directiva de apostar por él con un contrato a largo plazo.
Bajo su mando, el United logró importantes triunfos ante rivales de peso como:
- Manchester City
- Arsenal
- Liverpool
Además, el equipo pasó de estar fuera de puestos europeos a cerrar la campaña entre los primeros lugares de la Premier League.
Más allá de los resultados, la dirigencia del club destacó el impacto positivo de Carrick dentro del vestidor y la recuperación futbolística de varios jugadores clave.
El ambiente interno y la estabilidad táctica fueron algunos de los factores que terminaron inclinando la balanza a su favor.
Un hombre de la casa en Old Trafford
Carrick conoce perfectamente la institución. Como futbolista del Manchester United entre 2006 y 2018 ganó múltiples títulos, incluyendo:
- Champions League
- Premier League
- Copas nacionales
El reto: devolver al United a la élite europea
Con la confirmación de Carrick, el Manchester United busca estabilidad después de varios cambios de entrenador en los últimos años.
Ahora, el técnico inglés tendrá el desafío de consolidar al equipo como contendiente real tanto en la Premier League como en competencias europeas.
La próxima temporada será clave para demostrar que el gran cierre de campaña fue el inicio de una nueva era para los “Red Devils”.