El géiser ácido más grande del mundo despierta en Yellowstone tras seis años

El emblemático Echinus Geyser, considerado el géiser ácido más grande del mundo, ha reanudado su actividad eruptiva en el Parque Nacional de Yellowstone tras casi seis años de inactividad.

El fenómeno, registrado nuevamente desde el 7 de febrero de 2026, ha despertado el interés de científicos y visitantes en la zona de Norris Geyser Basin.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), entre el 7 y el 24 de febrero se produjeron cerca de cuarenta erupciones significativas, con columnas de agua que alcanzaron hasta nueve metros de altura y con intervalos regulares de entre dos y cinco horas.

Un despertar tras seis años

La reactivación rompe con un periodo prolongado de baja actividad. El último ciclo relevante antes del actual ocurrió en diciembre de 2020, mientras que entre 2017 y 2019 se registraron fases intermitentes, aunque con menor intensidad que en décadas anteriores.

Cada evento reciente ha tenido una duración aproximada de entre dos y tres minutos. Tras cada explosión, el nivel de la piscina termal desciende de forma abrupta y tarda alrededor de una hora en recuperarse por completo antes del siguiente ciclo.

En la década de 1970, el Echinus presentaba erupciones regulares cada 40 a 80 minutos, con chorros que podían alcanzar hasta 23 metros de altura. Con el paso de los años, la frecuencia disminuyó considerablemente: solo se registró una erupción en 2018, una en 2019 y dos en 2020, antes de su nuevo silencio.

Los géiseres siempre se encienden y se apagan. ¡Eso es Yellowstone siendo Yellowstone!”, señaló el USGS en la red social X, al explicar la naturaleza cíclica e impredecible de estos sistemas hidrotermales.

Los investigadores advierten que las fases activas suelen extenderse entre uno y dos meses antes de que el géiser vuelva a entrar en reposo, por lo que aún no está claro si la actividad continuará durante la temporada alta de verano.

Un fenómeno geológico excepcional por su alta acidez y composición química

Ubicado en la Back Basin de Norris Geyser Basin, el Echinus se distingue por su elevada acidez. Mientras la mayoría de los géiseres del parque presentan aguas neutras o alcalinas, este mantiene un pH de entre 3,3 y 3,6, comparable al del jugo de naranja o el vinagre, según el USGS.

La composición de Echinus resulta de la mezcla entre gases volcánicos y aguas subterráneas neutras, lo que genera un pH de 3,3 a 3,6 y temperaturas cercanas a 80,3 °C”, detalló el organismo en su informe técnico.

La interacción entre dióxido de azufre y aguas subterráneas explica esta química singular. Además, los bordes de la piscina presentan tonos rojizos producto de sedimentos ricos en hierro, aluminio y arsénico.

Los géiseres ácidos son poco comunes, ya que el agua corrosiva suele erosionar la roca que conforma el sistema de tuberías naturales. En el caso del Echinus, la acidez no está lo suficientemente concentrada como para desintegrar su estructura interna, lo que ha permitido su permanencia a lo largo del tiempo.

El nombre “Echinus” —adoptado formalmente en el siglo XIX— alude a la forma de su cono silíceo, que recuerda a un erizo de mar. Para la comunidad científica, su comportamiento sigue siendo clave para comprender los procesos volcánicos activos bajo la superficie de Yellowstone.