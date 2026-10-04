DT de Portugal rompe el silencio sobre el futuro de Cristiano Ronaldo

Tras la tormenta generada por la abrupta salida de Cristiano Ronaldo de la concentración lusa antes del choque contra Dinamarca, el entrenador de la Selección de Portugal finalmente fijó su postura y dejó todo en manos de 'CR7'.

Lejos de cerrar el capítulo de forma drástica, el estratega rebajó la tensión y dejó sobre la mesa la posibilidad de que el histórico atacante vuelva a vestir la camiseta del combinado lusitano.

Luego del compromiso disputado por el conjunto portugués, el DT atendió a los medios y abordó de frente el conflicto con el '7', calificando todo lo sucedido como un tema menor que aún tiene solución en el corto plazo.

"No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no? Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? No lo sé, ya veremos, este partido acaba de terminar...", explicó el timonel."Lo recibiremos con los brazos abiertos"

El vestidor luso busca mantener el enfoque en la cancha tras lograr el resultado positivo en su último encuentro. Sin embargo, el estratega dejó en claro que no existen resentimientos hacia el astro de 41 años y que el grupo mantendrá el respeto intacto si decide reintegrarse en el siguiente llamado internacional.

El nuevo estratega de Portugal trabajó estrechamente con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr Redes Sociales/Selección de Portugal

"Cualquier jugador es bienvenido, obviamente, estamos contentos con los resultados, yo estoy contento y si Cristiano regresa, lo recibiremos con los brazos abiertos, ya sea Cristiano o cualquier otro jugador. Me concentro en mi trabajo, en jugar al fútbol y ayudar a la selección, estoy muy feliz de jugar todos los partidos y por las victorias", concluyó.

Con la postura oficial del banquillo al descubierto, la moneda queda del lado de Cristiano Ronaldo, quien deberá definir su continuidad internacional antes de la próxima lista de convocados.