Goncalo Ramos, el nuevo 'comandante' de Portugal en la victoria ante Noruega

Después de todo lo que vivió en la semana, en Portugal no hay más que felicidad tras la victoria ante Noruega (2-1) gracias al gol de Goncalo Ramos en la recta final del partido.

Pese a ser locales, los Lusos se les complicó mucho el partido debido a que los Nórdicos se pararon muy bien en defensa y más aún en la recta final del partido, cuando Francisco Conceicao se fue expulsado.

Noruega sorprendió hasta a sus propios jugadores. Se fue adelante en el marcador gracias al golazo de Kristoffer Ajer. El defensa del Brentford sacó un disparo potente, inatajable para Diogo Costa, y abrió el marcador a los 36 minutos.

Goncalo Ramos celebrando el gol de la victoria de Portugal con Joao Félix REUTERS

Pero tan sólo dos minutos después, Joao Cancelo se unió a la fiesta. Lateral que llegó hasta el jugador del Barcelona, que no se la pensó y sacó una volea impresionante para poner el empate para Portugal.

El segundo tiempo no fue como se esperaba. Noruega parecía que estaba feliz con el empate y Portugal no tenía mucha idea, pero todo cambió con el ingreso de Goncalo Ramos.

Al 79’ Vitinha mandó un gran pase por arriba para Joao Félix, quien no se desesperó y le bajó el esférico al 9, quien solamente tuvo que empujar el balón para hacer el 2-1 definitivo.

Portugal, más líder que nunca

Pese a todo el escándalo que se vivió entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo, el entrenador luso tiene a Portugal en lo más alto del Grupo D: cuatro partidos, cuatro victorias y 12 puntos.

Lo increíble es que le sacó el doble de puntos a Dinamarca (6), que pudo ganarle a Gales (3), mientras que Noruega está en el fondo con 3 puntos, pero una diferencia de goles complicada.

Así cierra Portugal esta Fecha FIFA, pero lo importante se vivirá en noviembre cuando se enfrenten a Dinamarca, no por el partido, sino por ver qué pasará con Cristiano Ronaldo, si vuelve o no a vestir por última vez la playera de su selección.