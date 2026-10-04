Los golazos de Joao Cancelo y Ajer en el Portugal vs Noruega

Continúa la actividad de la UEFA Natons Leagues y el partido más atractivo de esta jornada es el Portugal vs Noruega. Ya sin Cristiano Ronaldo, Erling Haaland era el protagonista, sin embargo, Joao Cancelo y Kristoffer Ajer se han robado las miradas.

Después de toda la polémica, los Lusos buscaban seguir con el paso perfecto ante unos Nórdicos que querían seguir con su etiqueta de ‘Caballo Negro’.

Y vaya que lo consiguieron, ya que sorprendieron a propios y extraños con el primer tanto de la noche. Un centro pasado, en los linderos del área, Ajer se encontró con una pelota botando y sacó un tiro potente que se coló a segundo poste, lejos de Diogo Costa.

Las expresiones de sus compañeros lo decían todo, nadie se creía que el defensa del Brentford acaba de hacer tremendo golazo para abrir el marcador en un partido que se estaba complicando para Noruega.

Joao Cancelo respondió con otro golazo para Portugal

Pero los portugueses no se quedaron de brazos cruzados, siguieron apretando, explotando las bandas y obtuvieron su recompensa.

En un saque de banda, Nuno Mendes mandó un centro potente que llegó hasta la media luna, donde esperaba Joao Cancelo y no lo dudo.

El defensa del Barcelona la tomó de volea, metiéndole todo el empeine y el balón, que hizo una comba impresionante, se metió a la portería de Noruega para empatar el partido.

Medio tiempo de este partido y vaya que ha valido la pena. A pesar de que no está Cristiano Ronaldo, la fiesta de goles ha llegado al Estadio Do Dragao.