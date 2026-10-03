Bruno Fernandes rompe el silencio y aclara situación con Cristiano Ronaldo 

Portugal vive una de las semanas más tensas de su historia con la selección. Desde que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración, han surgido un sin fin de teorías sobre los problemas entre él, jugadores y el propio Jorge Jesús.

Entre el ruido de esos días circularon todo tipo de versiones: choque de egos con el seleccionador, malestar por el banquillo ante Noruega y, también, el rumor de una grieta con Bruno Fernandes, el hombre que ha heredado galones en el vestuario y el brazalete cuando Cristiano no está.

Jorge Jesús consideró que Cristiano Ronaldo es un ícono del futbol AFP

Bruno Fernandes: “Es y será siempre el mayor icono”

El centrocampista del Manchester United salió este sábado a cortar el incendio. En la previa del Portugal-Noruega reveló que habló con Ronaldo y le repitió, en privado y ahora en público, lo mismo: pase lo que pase, Cristiano no deja de ser la referencia del futbol luso.

Tuve una conversación con Cristiano. Lo que le dije, y lo repito aquí, es que, pase lo que pase, nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, de nuestro futbol y de nuestro país, por todo lo que hizo no solo en Portugal”, declaró.

Fernandes fue más allá del gesto protocolario. Colocó a Ronaldo por encima de cualquier debate de alineaciones y le reservó un lugar que, en su lectura, ya no depende de si vuelve o no al grupo de Jorge Jesus.

Tiene un sitio reservado no sólo entre los mejores de todos los tiempos, sino en el corazón de todos los portugueses”, añadió.

En declaraciones a RTP, el ahora referente del vestuario dejó claro que no quiere una salida por la puerta de atrás de CR7.

Mi esperanza es que no tome decisiones precipitadas y quiera abandonar la selección de inmediato”, comentó.

Si el adiós llega, Fernandes exige que sea una fiesta, no una ruptura. “Si alguna vez Cristiano deja la selección de Portugal, tiene que ser un día de fiesta, no de esta manera. Así lo merece, porque es el mayor icono de nuestro fútbol y de nuestro país, alguien que llevó a Portugal a un lugar en el que nunca había estado, con todo el respeto a Eusébio y a Luís Figo”.

Y cerró el círculo: “Cris es y será siempre el mayor icono de nuestra selección y del fútbol mundial, y merece el respeto de todos los portugueses, le guste más o menos a quien sea”.