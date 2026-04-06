¿Dónde quedó Saint-Maximin? Regresó con un gol a la Ligue 1 y ahora está en el olvido

Cuando Allan Saint-Maximin salió del América con destino al RC Lens, todo parecía ser un cuento de hadas luego de que rápidamente logró su primera anotación, ayudando a su equipo, en su momento, a recuperar el liderato de la Ligue 1; un gol al minuto 78 que parecía presagiar un retorno legendario luego de su paso por la Liga MX.

Sin embargo, aquel destello de gloria el pasado 7 de febrero parece haber sido un oasis en medio de un desierto que cada vez es peor para Saint-Maximin. Tras esa anotación decisiva que lo puso en el radar europeo nuevamente, la actividad del exjugador del América ha sido drásticamente limitada, dado que no ha logrado mantener la regularidad, sumando muy pocos minutos en las jornadas posteriores y dejando dudas sobre su peso real en la recta final del campeonato francés.

Los números son duros. El exjugador del América apenas ha sumado 212 minutos en la Ligue 1, jugando en solo seis ocasiones y solo ha anotado un gol y dos asistencias. Hasta ahora, su partido con más minutos ha sido frente al Mónaco, con 75 minutos de juego en donde el Lens perdió.

"En 10 segundos": Su salida del América y el pacto de madrugada con el Lens

El regreso de Saint-Maximin a su país fue tan caótico como veloz. Su salida del Club América fue motivada, según sus palabras, por episodios de racismo contra sus hijos en la Ciudad de México, lo que provocó que el jugador buscara rescindir su contrato de inmediato.

Jean-Louis Leca, director deportivo del Lens, reveló en aquel entonces que la operación se cocinó a las 4:00 AM. La negociación económica fue asombrosa por su simplicidad: “Llegamos a un acuerdo en una charla que duró quizás 10 segundos”, confesó Leca.

La prioridad del futbolista no era el salario, sino el bienestar de su familia. Por ello, aceptó un contrato corto de solo seis meses, una apuesta que ahora podría dejarlo nuevamente en el limbo dada su poca actividad y nulos resultados.