Cruz Azul será campeón antes del Mundial 2026, promete Nicolás Larcamón

Cruz Azul vive uno de sus momentos más dulces de los últimos meses y, pese a las dudas, es líder en la tabla de posiciones de Liga MX y tiene un pie en los Cuartos de Final de Concachampions; Nicolás Larcamón promete el título a los aficionados cementeros.

En busca de su décimo título de Liga MX y su octavo cetro en el certamen de Concacaf, Cruz Azul es uno de los máximos protagonistas del semestre previo al Mundial 2026.

Pese a las críticas sufridas desde el inicio de su gestión, Nicolás Larcamón fue contundente y no titubeó para asegurar que La Máquina estará levantando el trofeo al final de este torneo, sin embargo, no indicó si se trata del título de Liga MX o Concachampions.

Destacando el triunfo, la humildad, los mensajes que envía a su esposa tras cada victoria y el campeonato, así fue como Nicolás Larcamón se comprometió con la nación celeste:

Será este sábado 14 de marzo cuando Cruz Azul visite la cancha del Estadio Olímpico Universitario para medirse a Pumas en la Jornada 11 del Clausura 2026, partido que de ganar los mantendrá en el primer puesto de la tabla general del certamen, sin importar lo que hagan sus más cercanos perseguidores.

Por su parte, a mitad de la siguiente semana, estará midiéndose frente a Monterrey en la vuelta de los Octavos de Final en Concachampions, eliminatoria en la que consiguió la ventaja en la Sultana del Norte y cuenta con un pie en la siguiente ronda, ya que el método de desempate los favorece y les permitiría caer por un gol en caso de no recibir más de 2 anotaciones (0-1 ó 1-2).

De conseguir su boleto para los Cuartos de Final en la Concachampions 2026, Cruz Azul estará enfrentando a LAFC o Alajuelense, conjuntos que igualaron 1-1 en la ida y definirán todo el martes 17 de marzo en Costa Rica.

BFG