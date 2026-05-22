Polémica lista de Inglaterra para el Mundial; fuera varios ‘grandes’

La selección de Inglaterra reveló su lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026 y estuvo rodeada de polémica, debido a que varios ‘grandes’ se quedaron fuera de ella, como los casos de Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer.

En cambio, el técnico Thomas Tuchel convocó a Ivan Toney, quien se quedó a un gol del mexicano Julián Quiñones para ser campeón de goleo de manera compartida. El delantero finalizó con 32 goles con el Al-Ahli.

“Desde el primer día fuimos claros: buscamos construir el mejor equipo posible... no forzosamente con los 26 futbolistas con más talento. Son los equipos los que ganan campeonatos”, se defendió Tuchel en conferencia de prensa.

“El objetivo es ganar y no hay que temer decirlo (...) Recientemente escuché una frase de Rafael Nadal que decía 'No soy un ganador, soy un competidor'. Así es como voy a Estados Unidos, con hambre de ganar”, resaltó.

Phil Foden quedó fuera de lista de Inglaterra para el Mundial 2026 Reuters

Su floja temporada en el Manchester City y Chelsea, llevó a que Foden y Palmer no fueron tomados en cuenta para competir en el Mundial 2026.

También quedaron fuera: Morgan Gibb-White (Nottingham Forest), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Adam Wharton (con futuro por delante que juega en el Crystal Palace).

Harry Maguire mostró ayer su malestar por no estar en la convocatoria de Inglaterra: “Confiaba en que podría haber desempeñado un papel importante este verano con mi país después de la temporada que he hecho”.

Cole Palmer, otro de los 'grandes' que quedó fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial Reuters

LOS 26 CONVOCADOS DE INGLATERRA PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

- Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O'Reilly (todos del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham).

- Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal).

- Delanteros: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka, Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle).

LOS PARTIDOS DE INGLATERRA EN EL MUNDIAL 2026:

- Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia – Estadio Dallas.

- Martes 23 de junio: Inglaterra vs. Ghana – Estadio Boston.

- Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra – Estadio NY.