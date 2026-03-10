Cruz Azul remonta a los Rayados con gol agónico de Nicolás Ibáñez en la Concachampions.

Cruz Azul encontró en el drama del final, la recompensa a una noche que parecía escapársele de las manos. Con un cierre caótico marcado por la expulsión del arquero Santiago Mele, La Máquina se llevó la victoria 3-2 ante el Monterrey, en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, en un juego que cambió por completo en los últimos minutos.

Cuando Monterrey defendía la ventaja y buscaba resistir a la presión celeste, Mele salió con todo para disputar un balón aéreo y terminó llevándose por delante a Jorge Rodarte. La acción le costó la tarjeta roja y dejó a los Rayados en una situación insólita: sin cambios disponibles y obligados a improvisar con Stefan Medina como arquero. Ese momento cambió por completo el partido.

Cruz Azul había arrancado mejor el encuentro. Apenas al minuto 6', Gabriel Fernández avisó con un zurdazo tras recortar hacia adentro, pero Mele reaccionó bien y desvió el balón con el muslo. La insistencia celeste rindió frutos al 25’, cuando el propio Fernández aprovechó un centro dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y abrir el marcador.

Sin embargo, Monterrey mostró contundencia con lo poco que generó. Al 34’, en un tiro de esquina, la defensa de Cruz Azul perdió las marcas. Tras un cabezazo peinado de Carlos Salcedo, el balón quedó flotando en el área y Roberto de la Rosa apareció para empujarlo y empatar el encuentro.

Roberto de la Rosa anotó su primer doblete con los Rayados Mexsport

El golpe anímico favoreció a los Rayados. Poco después, nuevamente De la Rosa aprovechó otra llegada para firmar su doblete y darle la vuelta al marcador, castigando a un Cruz Azul que dominaba pero no encontraba claridad.

El partido parecía inclinarse para los regiomontanos hasta la expulsión de Mele. Con superioridad numérica y un arquero improvisado, Cruz Azul se volcó al ataque. Desde el manchón de penalti, Gonzalo Piovi empató el encuentro con un disparo colocado al ángulo, y en los últimos minutos Nicolás Ibáñez firmó la remontada ante un Monterrey rendido.

La Máquina salió con una valiosa victoria y tres goles como visitante, resultado que la deja bien posicionada en la serie antes de volver a la actividad este sábado en la Liga MX, donde se enfrentarán a los Pumas.