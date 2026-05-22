Guardiola se marcha del Manchester City; el club lo honrará con algo especial

Pep Guardiola se marchará del Manchester City al final de la temporada. Después de 10 años, el técnico afirmó que se va con una increíble sensación de paz interior y aseguró que los ‘citizens’ necesitan a un entrenador con nueva energía.

“Me voy con una increíble sensación de paz interior, sabiendo que lo he dado todo por este club, que lo dejo en una mejor situación y que la gente ha apreciado lo que hemos hecho durante estos diez años.

Diez años es mucho tiempo y creo que el club necesita a un nuevo entrenador, una nueva energía, con estos jugadores increíbles que tenemos ahora mismo, y empezar a escribir un nuevo capítulo”, dijo Pep Guardiola en conferencia de prensa.

En esos 10 años, Guardiola consiguió 20 títulos con el Manchester City, seis de ellos en la Premier League y la primera Champions League del equipo.

“Ha sido quizá la experiencia de mi vida; si no, no habría durado diez años. No puedo estar más agradecido por todo el amor y el cariño que he recibido durante muchísimos años”

Pep Guardiola se marcha del Manchester City con 20 trofeos conseguidos Reuters

El técnico de 55 años se tomará una pausa, quiere tomar distancia del futbol. Su salida se la comunicó a sus jugadores este mismo viernes, aunque la prensa ya había filtrado la información. “El discurso fue catastrófico, estaba tan nervioso, más que nunca”.

La decisión del club de renombrar una de las tribunas del Etihad Stadium (la North Stand) en su honor, anunciada este viernes, lo dejó sin palabras.

Pep Guardiola consiguió seis Premier League con el Manchester City Reuters

“Me gusta pensar que mi energía estará allí para siempre, me gusta esa sensación. En los momentos difíciles, alguien mirará allí y se acordará de Pep; enviaré buenas vibraciones al equipo, al club. Es el mayor honor que puedo recibir”, dijo.

TÍTULOS Y RÉCORDS DE PEP GUARDIOLA CON EL MANCHESTER CITY:

6 Premier League.

Premier League. 1 Champions League (2023).

Champions League (2023). 3 Copas de Inglaterra (2019, 2023, 2026).

Copas de Inglaterra (2019, 2023, 2026). 5 Copas de la Liga inglesa (2018, 2019, 2020, 2021, 2026).

Copas de la Liga inglesa (2018, 2019, 2020, 2021, 2026). 3 Community Shields (2018, 2019, 2026).

Community Shields (2018, 2019, 2026). 100 puntos logrados para su primer título en 2018, y los cuatro campeonatos consecutivos de 2021 a 2024, algo inédito.

puntos logrados para su primer título en 2018, y los cuatro campeonatos consecutivos de 2021 a 2024, algo inédito. En 2023 lograron un triplete (Premier League, Fa Cup y Champions), algo que sólo el Manchester United consiguió en 1999.

Pep Guardiola aseguró que se tomará un tiempo para distanciarse del futbol Reuters

TÍTULOS DE PEP GUARDIOLA EN SU ETAPA COMO TÉCNICO (Incluidos el Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City):

- 3 Champions League (2009, 2011).

- 4 Supercopas de Europa (2009, 2011, 2013, 2023).

- 2 Mundiales de Clubes.

- 3 Ligas de España (2009, 2010, 2011).

- 2 Copas del Rey de España (2009, 2012).

- 3 Supercopas de España (2009, 2010, 2011).

- 3 Bundesligas (2014, 2015, 2016).

- 2 Copas de Alemania (2014, 2016).

- 6 Ligas de Inglaterra (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024).

- 3 Copas de Inglaterra (2019, 2023, 2026).

- 5 Copas de la Liga inglesa (2018, 2019, 2020, 2021, 2026),

- 3 Community Shields (2018, 2019, 2026).

- 4 Supercopas de Europa (2009, 2011, 2013, 2023).

- 2 Mundiales de Clubes.

- 3 Ligas de España (2009, 2010, 2011).

- 2 Copas del Rey de España (2009, 2012).

- 3 Supercopas de España (2009, 2010, 2011).

- 3 Bundesligas (2014, 2015, 2016).

- 2 Copas de Alemania (2014, 2016).

- 6 Ligas de Inglaterra (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024).

- 3 Copas de Inglaterra (2019, 2023, 2026).

- 5 Copas de la Liga inglesa (2018, 2019, 2020, 2021, 2026),

- 3 Community Shields (2018, 2019, 2026).