Arbeloa confirma que no seguirá como DT del Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó este viernes en rueda de prensa que no seguirá al frente del equipo blanco la próxima temporada.

Arbeloa contestó con un contundente "sí" a la pregunta de si podría afirmar que no seguirá en el banquillo merengue la próxima temporada.

Está claro que será mi último partido de esta temporada como entrenador del Real Madrid", añadió Arbeloa, aunque dejó la puerta abierta a una eventual vuelta en el futuro.

"No sé si el último partido de mi vida como entrenador del Real Madrid, pero eso no lo sabemos nunca, así que intentaré también disfrutarlo", explicó el técnico merengue.

REUTERS

El técnico blanco dirigirá el sábado al Real Madrid contra el Athletic Club en la última jornada de LaLiga, en un partido en el que también se despedirá el veterano lateral Dani Carvajal.

Arbeloa habla sobre la posible llegada de Mourinho

Arbeloa confirmó su salida cuando la prensa local especula con la posible llegada del entrenador portugués José Mourinho, en la que sería la segunda etapa del luso en el club merengue".

El técnico madridista descartó, sin embargo, cualquier posibilidad de integrarse en el equipo del portugués si finalmente acabara llegando al Real Madrid.

No hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él", dijo Arbeloa, recordando que "tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y creo que está muy bien rodeado".

"Y si llega al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser", añadió.

REUTERS

Reconoce diferencia con algunos elementos de la plantilla merengue

Arbeloa, que llegó al banquillo merengue en enero tras la salida de Xabi Alonso, aseguró que ha tenido una gran relación de respeto con sus jugadores, aunque admitió que también ha tenido que lidiar con diferencias con algunos de ellos.

No voy a ser el primero ni el último y yo creo que cualquier entrenador con el que hables puede tener diferencias con sus jugadores, pero yo las he solventado siempre de la mejor manera", añadió el técnico merengue.

Tras una temporada sin granes títulos, la segunda consecutiva del club blanco, Arbeloa recordó que los resultados deportivos no fueron los esperados y que tuvo que gestionar mucha frustración, pero en general aseguró llevarse un buen recuerdo.

"Me llevo una gran relación con casi todos, así que me voy a quedar con el cariño, con el respeto y con la actitud que han tenido todos ellos", aseguró Arbeloa.

El técnico merengue insistió en que tuvo que lidiar con la difícil situación del Real Madrid desde que llegó por lo que "he intentado hacerlo de la mejor manera, no a la mía, pero sí de la mejor manera".

Negó que esta afirmación supusiera una falta de libertad para trabajar, sino simplemente que "hay momentos en que uno tiene que pensar en el Real Madrid".

El técnico merengue consideró "fenomenal" que haya una posibilidad de elecciones en el Real Madrid, después de que el jueves el empresario Enrique Riquelme, mostrara su intención de presentarse a los comicios, aunque todavía no haya oficializado su candidatura.

"Ya saben el listón donde está puesto y si creen que son capaces de superarlo, pues les estaremos esperando y escuchando a ver qué ideas nos pueden aportar", dijo Arbeloa, que siempre se ha mostrado partidario del actual presidente Florentino Pérez.

Con información de AFP.

*mcam