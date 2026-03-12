¿A qué hora juega Pumas vs. Cruz Azul? ¿Dónde ver uno de los duelos más atractivos de la Liga MX?

Cruz Azul llegará a la que fue su casa hasta hace unos meses con una estela de 10 jornadas sin derrota en el torneo Clausura 2026 para medirse a los Pumas en Ciudad Universitaria, un duelo entre dos de los equipos que están en mejor momento en el campeonato.

El conjunto celeste llega a la capital con una inercia que los ha afianzado como el principal rival para el bicampeón Toluca, después de acumular una impresionante racha de 10 jornadas sin derrota.

El conjunto del estratega argentino Nicolás Larcamón se hizo de la cima del campeonato con 25 puntos, uno por encima de los Diablos Rojos, único de los equipos invictos en el certamen. Después de haber perdido su primer partido del campeonato 2-1 ante León, La Máquina ha encadenado la decena de jornadas sin revés, pero con las cinco más recientes alzando el puño en señal de victoria.

El conjunto de la UNAM volvió a la senda del triunfo la pasada fecha ante Necaxa, luego de ceder su paso invicto al caer en casa ante el Toluca. Su destacado torneo los tiene en la quinta posición con 19 puntos.

Kevin Mier ya tuvo actividad con el equipo filial de Cruz Azul, luego de su fractura en diciembre pasado. Foto de X: @AzulBasicas

¿Kevin Mier podrá volver a jugar con Cruz Azul?

El arquero colombiano Kevin Mier es uno de los jugadores que más esperan este duelo de fin de semana ante los Pumas, pues sería su vuelta a la primera división luego de la fractura en el pie que sufrió durante la jornada 17 del pasado Apertura 2025, cuando Adalberto Carrasquilla le dio una patada que lo fracturó y lo mantuvo alejado varios meses de los campos.

El arquero colombiano volvió a la actividad el fin de semana pasado con el equipo Sub 21 de los celestes y su posición como titular en La Máquina ha sido bien cubierta por el veterano Andrés Gudiño, de 29 años de edad.

Guía de transmisión: Pumas vs. Cruz Azul

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026.

Horario: 21:10 horas.

Sede: Estadio Olímpico Universitario, CDMX.

Canal de TV (Abierta): Canal 5.

Canal de TV (Paga): TUDN.

Streaming: ViX Premium.