Concachampions 2026: Tabla general y los 9 criterios para definir localías

Además del gol de visitante para determinar a un ganador en caso de empate en el marcador global, la Concachampions 2026 implementará una tabla general a partir de los Octavos de Final de ida, considerando 9 criterios para determinar qué equipos estarán recibiendo el partido de vuelta en Cuartos de Final, Semifinales y la Final, misma que se disputará a partido único en cancha del mejor posicionado.

Con la presencia de 5 clubes de Liga MX en Octavos de Final (América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey y Tigres), la Concachampions busca al campeón de su edición 2026, donde un total de 16 equipos se mantienen con esperanzas desde la ronda de Octavos de Final.

Pese a que las eliminatorias serán a ida y vuelta entre dos equipos, cada uno de los clubes irá sumando puntos de acuerdo a sus resultados directos, criterios que serán fundamentales para determinar la localía en las rondas de Cuartos de Final, Semifinal y Final, misma que se disputará a partido único.

Estos son los puntos que cosecharán cada uno de los equipos durante los partidos que disputen en la Concachampions 2026:

Partido ganado: 3 puntos.

Partido empatado: 1 punto.

Partido perdido: 0 puntos.

* En caso de Tiempos Extra, el resultado que se reflejará en la tabla de posiciones correspondiente a la Concachampions 2026 será aquel que se haya consumado tras los 90 minutos.

El campeón de la Concachampions 2026 calificará a la Copa Intercontinental 2026 y Mundial de Clubes 2029. Mexsport

9 criterios para determinar al local a partir de Cuartos de Final

El reglamento de Concacaf indica nueve criterios para determinar al equipo que estará recibiendo la vuelta de Cuartos de Final, Semifinales y Final; todas estas normas se irán acumulando a partir de la ida de los Octavos de Final, mismos que arrancan este martes 10 de marzo:

1. Mayor cantidad de puntos acumulados.

2. Mejor diferencia de goles.

3. Mayor cantidad de goles marcados.

4. Mayor cantidad de goles marcados como visitante.

5. Mayor cantidad de victorias.

6. Mayor cantidad de victorias como visitante.

7. Menor cantidad de puntos acumulados en la tabla de Fair-play: tarjeta amarilla (+1), segunda tarjeta amarilla (+3), tarjeta roja directa (+4) y tarjeta amarilla + roja directa (+5).

8. Posición en el ranking de Concacaf una vez que termine la ronda disputada.

9. Sorteo de Concacaf.

