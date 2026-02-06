Aficionados de Al Nassr se unen a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se mostró desafiante ante Al Nassr y la Liga de Arabia Saudita al renunciar a jugar con su escuadra luego de que Karim Benzema se convirtiera en refuerzo de Al Hilal; aficionados se hicieron sentir ante el ex equipo del delantero francés y apoyaron de manera unánime al portugués durante el minuto 7.

Fue en el compromiso entre Al Nassr y Al Ittihad donde un sector de la tribuna alzó una cartulina con el nombre y número del delantero lusitano, quien se muestra renuente a participar en los partidos de su equipo, llegando a desatar rumores sobre su posible salida hacia una nueva aventura como profesional.

Tras la polémica generada, en donde la propia Liga de Arabia Saudita lazó un ultimátum a Cristiano Ronaldo, los propios seguidores de Al Nassr se hicieron sentir y mostraron su completo apoyo al máximo referente con el que cuenta su plantilla.

Fue durante el minuto 7 cuando miles de aficionados tomaron con ambas manos las cartulinas y, uno a uno, la alzaron por todo lo alto del Al-Awwal Park, mostrando su apoyo total al portugués, imagen que –por supuesto- no pasó desapercibida.

Así se vivió el momento en las tribunas del inmueble:

Aficionados apoyan a Cristiano Ronaldo tras 2 partidos sin la presencia del portugués. Reuters

* Hasta el momento, Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado, por lo que su postura –oficial- podría cambiar con el pasar de los días, reaparecer en silencio y dejar pasar este suceso como un trago amargo.

Ya durante el compromiso, Al Nassr logró hacer valer su localía ante Al Ittihad, imponiéndose 2-0 con anotaciones de Sadio Mané (84’) y Angelo Gabriel (90+6’), dándole 3 puntos a su escuadra que se mantiene en segundo lugar de la tabla general a un solo punto de Al Hilal, nuevo conjunto que lidera Karim Benzema.

En cuanto a la tabla de goleo, Ivan Toney (Al-Ahlu Saudi) se sigue alejando de la marca de Cristiano Ronaldo, sumando 19 anotaciones por 17 del portugués, mismo que comparte sitio con Julián Quiñones, quien este sábado 7 de febrero podría acercarse al liderato.

BFG