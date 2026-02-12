Julián Quiñones acecha la cima: Al Qadisiyah vuela hacia la Champions Asiática

En un cierre de alarido, el Al Qadisiyah reafirmó su gran momento en la Saudi Pro League 2025-2026 tras derrotar por la mínima diferencia al Neom SC. Aunque los reflectores apuntaban a un nuevo festejo de Julián Quiñones, en esta ocasión el atacante naturalizado mexicano no logró hacerse presente en el marcador. Sin embargo, el valor del triunfo resultó incalculable, ya que los tres puntos catapultaron al equipo directamente a la pelea por los puestos de la Champions Asiática.

El encuentro fue una auténtica batalla táctica donde el gol se resistió hasta el último suspiro. Fue Nahitan Nández quien, al minuto 90+4’, desató la locura en las gradas al firmar el 1-0 definitivo. Con este resultado, el cuadro dirigido por Brendan Rogers alcanzó las 47 unidades, situándose apenas a dos puntos del Al Nassr y a tres del actual líder, el Al Hilal. El sueño de disputar el torneo de clubes más importante del continente asiático hoy luce más real que nunca para el conjunto donde milita el exjugador del América.

QUIÑONES Y SU BATALLA PERSONAL EN EL GOLEO INDIVIDUAL

A pesar de que su racha de 10 partidos consecutivos colaborando directamente en el marcador llegó a su fin, la temporada de Julián Quiñones en el futbol de Arabia Saudita es simplemente espectacular. El seleccionado nacional se quedó con 18 goles en la misma cantidad de encuentros disputados, una cifra que lo mantiene en la élite de los romperredes del campeonato. Actualmente, Quiñones se encuentra a solo dos anotaciones de igualar su marca personal de la campaña anterior, donde perforó las redes en 20 ocasiones.

Julián Quiñones abrazando a Nahitán Nández. Foto de X: @AlqadsiahEN

La lucha por el título de goleo individual arde más que nunca. El delantero del Al Qadisiyah se ubica apenas un tanto por debajo de Ivan Toney, quien lidera la tabla con el Al-Ahli. No obstante, Julián conserva una ventaja mínima sobre el astro portugués Cristiano Ronaldo, luego de que el lusitano se negara a jugar en las últimas jornadas. Con el Mundial 2026 en el horizonte, mantener esta regularidad en el extranjero es vital para asegurar su lugar en el esquema de Javier Aguirre.

PRÓXIMOS RETOS PARA CONSOLIDAR EL PASO GANADOR

El calendario no dará tregua al Al Qadisiyah. El próximo viernes 20 de febrero se verán las caras ante el Al-Okhdood, un duelo clave para no perder terreno en la zona alta de la clasificación. Además, el equipo aún tiene en la agenda un compromiso pendiente de la Jornada 10 contra el Al-Ettifaq, programado para el 23 de febrero. Si logran salir airosos de esta seguidilla de partidos, podrían incluso soñar con el liderato general, desplazando a los gigantes tradicionales de la liga Al Hilal y Al Nassr.