Debut histórico de Karim Benzema con el Al-Hilal al marcar un hat-trick

Karim Benzema ha protagonizado uno de los debuts más espectaculares en la historia reciente del futbol saudí con tres dianas. El 5 de febrero de 2026, apenas dos días después de su sorpresivo traspaso libre desde Al-Ittihad a Al-Hilal —en medio de la controversia por la supuesta protesta de Cristiano Ronaldo ante su llegada al líder de la liga—, el francés de 38 años se robó los reflectores contra Al-Okhdood de la Saudi Pro League.

Al-Hilal goleó 6-0 como visitante y Benzema fue la figura absoluta. En 60 minutos, el Balón de Oro 2022 anotó un hat-trick impresionante y repartió una asistencia. Su primer gol llegó al minuto 31 con un toque sutil de tacón tras un centro preciso de Nasser Al-Dawsari: una definición de pura fantasía que dejó sin opciones a la defensa local y desató la euforia inmediata en las redes sociales.

El segundo tanto, al minuto 60, llegó tras una definición calmada y técnica luego de recibir un pase de Malcom. Finalmente, el tercero, apenas cuatro minutos después (minuto 64), completó su obra maestra tras una asistencia de Salem Al-Dawsari. Para rematar su exhibición, Benzema asistió al propio Malcom en el minuto 70 para sellar su contribución directa en cuatro de los seis goles de la histórica goleada.

Este rendimiento consolidó el dominio de Al-Hilal en la cima de la tabla y generó apasionadas en el ecosistema digital.

Benzema demostró que su clase, visión de juego y olfato goleador siguen intactos pese al paso del tiempo y los drásticos cambios de escenario. De brillar en el Real Madrid a su transición por Al-Ittihad y ahora Al-Hilal, el atacante francés sigue marcando diferencias jerárquicas.

Su hat-trick en el debut no es solo un mensaje rotundo a sus detractores, sino una declaración: aún tiene mucho fútbol que ofrecer en la élite. Con este arranque explosivo, Benzema se posiciona como la gran atracción de la temporada y reaviva el debate global sobre el nivel real de la Saudi Pro League.

Polémica con Cristiano Ronaldo

El astro portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr de la liga árabe, ha manifestado su descontento con la forma como el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita ha reforzado más al Al-Hilal, lo que ha cosiderado una competencia que no es igualitaria.