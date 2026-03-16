Cristiano Ronaldo sí sería convocado para el México Vs Portugal en el Estadio Azteca

Cristiano Ronaldo se encuentra lesionado, sin embargo, nuevos reportes en Arabia Saudita indican que el astro lusitano sí sería convocado por Portugal para enfrentar a México en el Estadio Azteca este próximo sábado 28 de marzo.

A poco menos de 2 semanas de que el Tri se mida a Portugal en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, Cristiano Ronaldo estaría viviendo la fase final de su recuperación, por lo que las posibilidades de verlo en el Estadio Azteca crecen conforme se acerca la fecha.

Fue el pasado 28 de febrero cuando Cristiano Ronaldo tuvo que salir de cambio en el partido de Al Nassr debido a una lesión en el tendón de la corva/isquiotibiales de la pierna derecha, alejándose de los últimos compromisos del conjunto del Golfo Pérsico.

Cristiano Ronaldo durante el partido en el que salió lesionado con Al Nassr. Reuters

Ante ello, se había dado por sentado que Cristiano estaría ausente para el compromiso que reinaugurará el Estadio Azteca de cara a una nueva Copa del Mundo de la FIFA, sin embargo, trascendió desde medios de Arabia Saudita que El Comandante sí estaría siendo llamado por Roberto Martínez.

De manera oficial, será hasta el viernes 20 de marzo cuando se revelen los convocados de Portugal para sus siguientes partidos de Fecha FIFA, donde se podría ver el nombre de Cristiano Ronaldo junto con el de otras estrellas de la talla de Rafael Leão, Bruno Fernándes, Bernardo Silva, Vitinha y hasta el de Paulinho.

Partidos de Portugal en la Fecha FIFA de marzo

Uno de los países que arrancará como favorito para ser campeón del Mundial 2026 estará pisando dos de las sedes de la justa veraniega en las siguientes semanas, enfrentándose a México en territorio azteca y a Estados Unidos en uno de los recintos que también contará con actividad durante el certamen a celebrarse entre el 11 de junio y 19 de julio.

México Vs Portugal / sábado 28 de marzo - Estadio Azteca.

Estados Unidos Vs Portugal / martes 31 de marzo - Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

* El NRG Stadium y Hard Rock Stadium serán los estadios que se vistan de gala para los partidos de Portugal en la Fase de Grupos del Mundial 2026.