El 20 de marzo se sabrá si Cristiano Ronaldo viene o no a México

La incertidumbre sobre si Cristiano Ronaldo vendrá o no a México está a punto de disiparse. El próximo 20 de marzo será la fecha clave para saber si el luso se pudo recuperar de la lesión en el tendón de la corva que lo aqueja o guardará reposo de cara al Mundial 2026.

El seleccionador Roberto Martínez anunciará el 20 de marzo la convocatoria para los partidos contra México y Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo se lesionó el pasado 28 de enero Reuters

Cristiano Ronaldo se lesionó el pasado 28 de enero, cuando el Al-Nassr se midió a Al-Fayha, duelo de la jornada 24 de la Saudi Pro League. En ese partido, el luso falló un penal y se retiró al minuto 81. El fin de semana pasado, el mexicano Julián Quiñones se puso como líder de goleo.

La semana pasada, Cristiano Ronaldo tuvo que dejar Arabia Saudita para viajar a Madrid, con la finalidad de que se pueda rehabilitar. Desde ahí, alentó a su equipo en su duelo de liga.

Cristiano Ronaldo se recupera en Madrid, España Reuters

México recibirá a Portugal el próximo 28 de marzo, en lo que será la reinauguración del Estadio Azteca con miras al Mundial 2026. Para el 31 del mismo mes, se medirá a Estados Unidos en Atlanta en el Estadio Mercedes-Benz.

Desde México, se filtró un video de cómo se perciben las luces LED que fueron instaladas en el Estadio Azteca, así como pantallas gigantes y el césped del inmueble. Asimismo, se apreciaron las butacas en rojo, blanco y gris, aunque en este punto, todavía falta por colocar varias en la parte de arriba.

Ese mismo día, Luis Freire anunciará la convocatoria de la selección de Portugal Sub-21 para los partidos de clasificación para la Eurocopa 2027 contra Azerbaiyán en Bakú y contra Escocia el 31 de marzo.