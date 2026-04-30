La gran diferencia de precios en el Estadio Banorte entre América y Cruz Azul para la Liguilla

La Liguilla del Clausura 2026 arrancó con una fuerte polémica fuera de la cancha que sacudió las redes sociales. La afición del América levantó la voz y mostró su total inconformidad al conocer el costo de las entradas para el partido de ida de los Cuartos de Final frente a los Pumas de la UNAM. El motivo principal del coraje radica en la brutal diferencia de tarifas si se comparan con los accesos para el duelo de Cruz Azul contra el Atlas, a pesar de que ambos encuentros se disputarán en el mismo recinto monumental: el recién remodelado Estadio Banorte.

Vista de la cancha del Estadio Banorte. Mexsport

Este majestuoso inmueble, que durante décadas llevó el histórico nombre de Estadio Azteca, abrió sus puertas nuevamente el pasado 28 de marzo. La reinauguración ocurrió con un espectacular encuentro amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, sirviendo como ensayo general rumbo al esperado Mundial 2026. El coloso luce instalaciones de primer mundo y butacas totalmente renovadas. Sin embargo, la modernidad del lugar no justificó para muchos seguidores azulcremas el golpe directo a sus bolsillos en esta fase tan importante del futbol mexicano.

UN CLÁSICO CAPITALINO CON PRECIOS POR LOS CIELOS PARA LAS ÁGUILAS

El domingo 3 de mayo a las 17:00 horas, el América recibirá al líder general de la competencia, los universitarios, en un choque que promete sacar chispas desde el primer minuto. No obstante, la directiva de las Águilas fijó una lista de precios que los propios fanáticos calificaron como un abuso absoluto hacia su lealtad. Las entradas más económicas en las zonas Alto Norte y Alto Sur cuestan $600 pesos, mientras que los boletos más exclusivos en la sección de Palcos Club alcanzan la estratosférica cifra de $3,200 pesos. Otras localidades intermedias, como la Platea 200 o la zona Lateral 300, se cotizan en $2,300 y $2,000 pesos respectivamente.

Precios de los boletos para el América vs Pumas. Foto de X: @ClubAmerica

De inmediato, cuentas partidarias de la escuadra de Coapa y miles de seguidores saturaron el internet con quejas mediante capturas de pantalla de la taquilla virtual. Los fanáticos argumentan que apoyar a su equipo en este Clásico Capitalino representa un lujo casi inalcanzable para el trabajador promedio. Los seguidores entienden la jerarquía del rival y la instancia definitiva del campeonato, pero consideran que el aumento resulta desproporcionado y aleja a las familias de las gradas.

LA ABISMAL BRECHA ECONÓMICA CON LA TAQUILLA DE LA MÁQUINA

La indignación creció a niveles alarmantes cuando salieron a la luz los costos que manejará La Máquina para su compromiso de vuelta ante los Rojinegros del Atlas, programado para el sábado 9 de mayo en el mismo Estadio Banorte. La tabla de precios del cuadro cementero refleja una realidad financiera totalmente distinta y mucho más amigable con su gente: el boleto más barato en Alto Norte vale apenas $200 pesos, es decir, exactamente una tercera parte de lo que cobra el conjunto de Coapa por la misma butaca en lo más alto del recinto.

Precio de los boletos del Cruz Azul vs Atlas. Foto de X: @CruzAzul

Incluso en las zonas más exclusivas, la diferencia monetaria resulta escandalosa y genera envidia entre los americanistas. El pase de Palcos Club para ver al cuadro celeste se fijó en $1,620 pesos, prácticamente la mitad del costo que exige la directiva azulcrema. Aunque los analistas deportivos señalan que un duelo de eliminación directa contra Pumas genera mayor expectación y demanda que uno frente a la escuadra tapatía, la fanaticada americanista insiste en que su directiva lucra de manera excesiva con su pasión, manchando la experiencia de disfrutar el futbol en la joya arquitectónica de la Liga MX.