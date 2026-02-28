Cristiano Ronaldo sale lesionado y pone en riesgo su visita al Estadio Azteca ante México

Cristiano Ronaldo vivió una jornada adversa. Falló un penal que habría significado su gol 966 como profesional y se retiró al minuto 81 tras sentir una molestia en el isquiotibial.

El capitán del Al-Nassr abandonó el campo con gestos de incomodidad al final del encuentro. No hubo parte médico inmediato. Reportes preliminares apuntan a una distensión en el tendón de la corva. En el mejor escenario, el tiempo estimado de recuperación sería de tres a cinco días. En el peor, un desgarro que podría demandar hasta un mes de recuperación.

La noticia activa la preocupación en México. El portugués está anunciado comoparte de la convocatoria de Portual para el 28 de marzo frente a la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte, antes conocido como Azteca.

Cristiano sintió molestias y pidió el campo en la recta final del encuentor Especial

Penal errado y giro del partido

El partido comenzó con un penal a favor de Al-Nassr al minuto 8, tras una acción en el área que desató protestas del rival. Ronaldo tomó el balón y envió su disparo a la izquierda del arco, fuera del poste. La oportunidad perdida frenó el impulso inicial.

Más tarde, en el cierre del primer tiempo, un centro desde la derecha terminó en autogol de Abdulelah Al-Amri, que desvió el balón hacia su propia portería. La defensa rival resistió hasta el minuto 72, cuando una jugada por la banda concluyó con definición a segundo poste para el empate.

Al 80, un disparo desde la frontal pegó en el poste y rebotó en el arquero antes de cruzar la línea para el 2-1. En el tramo final cayó el cuarto tanto que aseguró el liderato del club en la liga saudí.

Entre el penal fallado y el cierre apretado, Ronaldo se vio obligado a retirarse por la molestia muscular. La imagen del delantero caminando hacia el banquillo marcó la noche.

Incertidumbre a un mes del 28 de marzo.

Sin diagnóstico oficial, el cuerpo técnico aguardará estudios para determinar el alcance. Una distensión permitiría una reincorporación rápida. Un desgarro alteraría la planificación inmediata.

Para los aficionados mexicanos, la expectativa gira en torno a la presencia de Cristiano Ronaldo, máximo referente luso en el partido de exhibición programado en la capital.