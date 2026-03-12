¡Un espectáculo! Así luce el Estadio Azteca para el México vs Portugal

El momento que todos los aficionados esperaban finalmente llegó. Los trabajos a marchas forzadas en el Estadio Azteca rinden frutos y el mítico recinto ya presume sus mejores galas. A través de videos recientes desde el interior del Coloso de Santa Úrsula, los seguidores del futbol mexicano notaron las impresionantes innovaciones que el inmueble estrenará el próximo sábado 28 de marzo. Ese día, la Selección Mexicana enfrentará a Portugal en un partido amistoso que promete ser inolvidable.

Así se ve actualmente el Estadio Azteca desde la parte alta. Foto de X: @Jexxenio y @MXESTADIOS

Este encuentro servirá como la antesala perfecta para el Mundial 2026, torneo donde este legendario estadio albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio. La emoción crece porque el inmueble luce verdaderamente imponente.

LUCES Y TECNOLOGÍA: EL NUEVO ROSTRO DEL ESTADIO AZTECA

Uno de los atractivos principales que cautivó a los internautas fue el nuevo marcador electrónico. Ubicado estratégicamente en las cabeceras del Estadio Azteca, este dispositivo ya realizó pruebas exitosas. En las imágenes filtradas, los afortunados testigos observaron las banderas de México y Portugal brillando a todo color, anticipando lo que se vivirá a finales de marzo en la capital del país.

Además, la modernización incluye un espectacular anillo de luces led que rodea todo el interior del recinto. Los ingenieros a cargo de la obra ejecutaron una prueba de iluminación que resultó en un auténtico espectáculo visual. Esta tecnología de punta no solo mejorará la experiencia durante el amistoso internacional, sino que pone al inmueble a la altura de los mejores escenarios del planeta de cara a la próxima justa mundialista.

BUTACAS PREMIUM Y COMODIDAD TOTAL EN EL ESTADIO AZTECA PARA EL MUNDIAL 2026

Durante los meses pasados, el tema de las nuevas butacas representaba el mayor reto para los constructores. La situación generaba dudas por los retrasos, en especial en la exclusiva Zona Premium. Sin embargo, las fotografías captadas desde la parte baja y alta de la grada confirman que los trabajos en esa área concluyeron casi en su totalidad. Las imágenes exhiben asientos de primer nivel que garantizan una vista excelente hacia el terreno de juego.

Nuevas butacas del Estadio Azteca. Captura de pantalla

De igual forma, los encargados del proyecto colocaron asientos modernos en lo que antes se conocía como la Zona General. Esta mejora asegura una mayor comodidad para todos los asistentes que consiguieron boleto para la inminente reinauguración. Los beneficios de esta remodelación del Estadio Azteca también alegrarán a los aficionados del América y Cruz Azul, equipos que regresarán a su casa para jugar como locales a partir del torneo Apertura 2026.

Aunque todavía faltan pulir detalles en la parte exterior, el interior del templo del futbol mexicano ya demuestra que cuenta con innovaciones dignas de un recinto de clase mundial. La prueba de fuego será contra la escuadra lusitana, pero el momento cumbre llegará cuando el mundo entero ponga sus ojos sobre el mítico inmueble para vivir la inauguración del Mundial 2026.