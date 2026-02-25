Crisis en Monterrey: Afición encara a Sergio Canales en El Barrial tras derrota ante Pumas en la Liga MX

Banderas albiazules, mantas con reclamo directo y un silencio incómodo en la entrada de El Barrial. Un grupo de seguidores del Monterrey acudió el miércoles a manifestarse por el paso irregular del equipo. “Dejen de vender humo, no es marketing” y “¿A qué juega el Monterrey?” fueron las frases desplegadas. La protesta se anunció como pacífica. Hubo seguridad privada en accesos tras filtraciones de la barra La Adicción sobre su presencia.

El equipo suma un triunfo en sus últimos cuatro partidos. Viene de caer 2-0 ante Pumas en la capital. Rayados es noveno con 10 puntos en el Clausura 2026. La presión crece porque el último título de liga llegó en el Apertura 2019. Desde entonces el club invierte como protagonista y colecciona finales que no cambian el conteo.

Presión sobre Canales

Sergio Canales salió a escuchar a dos representantes. Los jugadores Roberto de la Rosa y Alonso Aceves también atendieron a los presentes, de acuerdo con reportes de la prensa local. El capitán reafirmó compromiso.

Canales registra un gol en sus últimos 406 minutos. Fue segundo goleador del club en el Apertura 2025, hoy la pólvora se secó.

La derrota ante Pumas encendió redes. Jürgen Damm, ex de Tigres UANL, calificó a Monterrey como “equipo diminuto” y cuestionó historia y presupuesto. El mensaje alimentó la discusión sobre inversión y resultados. Rayados tiene plantel costoso y estadio moderno, sin liga desde 2019. .

En la cancha, el equipo de Domenec Torrent pierde claridad. Salida lenta, pocas sociedades, área rival con centros previsibles. La tabla no miente. Fuera del top ocho a semanas clave. La Liguilla se vuelve una carrera cuesta arriba. El club mantiene su narrativa de proyecto, la afición pide identidad.

La escena en El Barrial dejó una postal sobria. Sin violencia, con consignas y diálogo breve. El mensaje quedó claro. El margen se estrecha. Rayados necesita puntos y una idea visible. La afición ya habló. Ahora toca responder en el césped.