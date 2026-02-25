César Montes suena para reforzar a Cruz Azul

No fue Chivas, sino Cruz Azul quién buscaría tomar la delantera por hacerse de los servicios del defensor César Montes después del Mundial 2026, con el objetivo de cubrir una posible salida de Gonzalo Piovi o Willer Ditta. La Máquina está envuelta en otro tema, como el misterio que le puso Kevin Mier.

Actualmente, el defensor de 29 años milita en el Lokomotiv de Moscú, club al que llegó en septiembre de 2024.

El valor de mercado de César Montes ha ido en aumento Mexsport

En la temporada 2025-26, César Montes acumula 17 partidos en la Premier Liga y 2 en la Copa de Rusia para un total de 1645 minutos en la cancha, en el que suma un gol en el torneo local.

¿CUÁNTO ES EL VALOR DE MERCADOR DE CÉSAR MONTES?

7 millones de euros.

El canterano de Rayados de Monterrey apunta a estar en la lista final de Javier “El Vasco” Aguirre para disputar el Mundial 2026.

César Montes emigró a Europa en 2023 para fichar por el Espanyol, donde disputó 22 partidos. También ha defendido las playeras del Almería, donde jugó en 23 ocasiones.

Con el Lokomotiv, el defensor suma 39 partidos, tres goles y dos asistencias.